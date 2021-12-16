Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertiyor taş üstünde taş kalmayacak! Hitler'in bile danıştığı her dediği çıkan kahin...
Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'in bitimine günler kala yeniden gündeme geldi. Tarihin en ünlü kahinine göre gelecek yıl neredeyse başımıza gelmeyen kalmayacak.
Tahminleri ile tüm dünyanın tanıdığı kör kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerini uzmanlar yorumladı. Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Baba Vanga, önümüzdeki yıl için pek de iç açıcı şeyler söylememiş.
Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağından 11 Eylül saldırılarına kadar birçok tarihi olayı tahmin eden Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri tekrar yorumlandı.
11 Eylül saldırılarını 1989'da öngören Baba Vanga, "Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek" açıklamasını yapmıştı. Baba Vanga'nın 2022 tahminlerini ise uzmanlar yorumladı.
1- Doğal Felaketler
2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu. Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.