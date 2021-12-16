Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertiyor taş üstünde taş kalmayacak! Hitler’in bile danıştığı her dediği çıkan kahin...

Tahminleri ile tüm dünyanın tanıdığı kör kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerini uzmanlar yorumladı. Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Baba Vanga, önümüzdeki yıl için pek de iç açıcı şeyler söylememiş.