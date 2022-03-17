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Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı

Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı
17.03.2022 01:34

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Ukrayna’da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya’ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor.

Azov Taburu, Mariupol'de Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.

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