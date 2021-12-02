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Azerbaycan, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
02.12.2021 14:27
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Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi. Bununla birlikte Dağlık Karabağ'da tarihi hezimeti yaşayan Ermenistan'ın aklından SİHA'lar hala çıkmıyor. Rus gazetecilerle bir araya gelen Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, bir gazetecinin 'Karabağ' sorusuna itiraf içeren bir yanıt verdi. Karabağ'da asker sayısı ile ilgili bir sorunları olmadığını vurgulayan Simonyan, "Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi" ifadelerini kullandı. İşte Azerbaycan'ın SİHA'larla yaptığı tatbikattan kareler...

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