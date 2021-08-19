Afganistan'dan havalanan uçaktan düşen kişi genç futbolcu Zaki Anwari çıktı

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'deli Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaos sırasında havalanan C-17 askeri kargo uçağının kanadına tutunan kişiler uçak havalanınca düşerek ölmüştü. Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşenlerden birinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu açıkladı. 19 yaşındaki Anwari'nin, Facebook'taki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" ifadelerini kullandığı görüldü. Anwari'nin arkadaşları ise genç futbolcunun korkunç ölümü sonrası art arda veda mesajları paylaştı.

Amerikan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'deli Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaos sırasında havalanan C-17 askeri kargo uçağının tekerlekleri arasında insan vücudu parçaları bulunduğunu doğrulamıştı.

Yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek için çabalayan çok sayıda kişinin havaalanındaki uçakların motor ve kanatlarına tırmandığı, havalanan bir Amerikan kargo uçağından da insanların düştüğü görülmüştü.





UÇAKTAN DÜŞEN GENÇ FUTBOLCU ÇIKTI

Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşen bir kişinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu duyurdu.





SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

19 yaşındaki Anwari'nin, Facebook'taki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" ifadelerini kullandığı görüldü.





Anwari'nin arkadaşları ise genç futbolcunun korkunç ölümü sonrası art arda veda mesajları paylaştı.