Haberler Dünya Videoları ABD’de metro turnikesinden atlamak isteyen kişi feci şekilde can verdi

ABD’de metro turnikesinden atlamak isteyen kişi feci şekilde can verdi

ABD’de metro turnikesinden atlamak isteyen kişi feci şekilde can verdi
04.01.2022 14:14 - Son Güncelleme: 04.01.2022 14:14

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:51
İşte "rüyalar ülkesi" ABD...
Ana Sayfa 00:25
İki işgalci İsrail pilotu öldü
Ana Sayfa 01:22
İtfaiye erinden yaralıya;...
Ana Sayfa 00:42
Şantiyede toprak kayması...
Ana Sayfa 00:21
Yolcu otobüsünün çarptığı...
Ana Sayfa 03:36
CHP'li Özel'e sert tepki!
Ana Sayfa 01:56
Kaybolan çocuğa polis sahip...
Ana Sayfa 00:54
FETÖ'ye peş peşe şafak...
Ana Sayfa 04:45
Aydın’da katliam gibi kaza!...
Ana Sayfa 01:33
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal...
Ana Sayfa 01:13
Başkan Erdoğan’dan emekliye...
Ana Sayfa 00:19
Vatandaşa doğalgaz faturası...

ABD’de metroya ücretsiz binmek isteyen bir kişi, turnikenin üstünden atlamaya çalıştığı esnada düşerek hayatını kaybetti. ABD’nin New York kentinde bir kişi, Pazar günü turnikeden atlayarak metroya ücretsiz binmek istediği sırada kafa üstü düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, metro turnikesinden atlamaya çalışan kişi defalarca başarısız atlama girişiminde bulundu. Son denemesinde ise turnikenin üzerinden geçmeye çalışan 28 yaşındaki şahıs, takla atarak kafa üstü yere çakılıyor. Yaşanan kaza sonrası metroya gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtirken, ölüm nedeninin ise boyun kırığı olabileceği üzerinde durdu. Hayatını kaybeden kişinin ücretsiz olarak binmek istediği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA