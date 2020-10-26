Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: ''Ateşkesi isteyen niye silah gönderir? Silah gönderenlerin listesi bende var''

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saat 08.00'da yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermeni Silahlı Kuvvetleri varılan anlaşmayı bir kez daha ihlal ettiğini bildirdi. Son dakika haberine göre, ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi. 17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti. Ateşkesin bozulmasına ilişkin açıklama yapan Aliyev, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu. Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." dedi. Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Laçın'da bulunan Azerbaycan askerlerine ve Terter ilindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu bildirdi.







TERTER'E TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'da yürürlüğe girmişti.





SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE SALDIRI DEVAM EDİYOR

Ermenistan ordusunun saat 08.00'de ilan edilen ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açmayı sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi.

Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.











ALİYEV: ATEŞKES İSTEYENLER SİLAH GÖNDERİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkesi isteyen ülkelerin Ermenistan'a silah gönderdiklerini belirterek, "Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." dedi.

Aliyev, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan ordusunun başlattığı Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili ulusala seslendi.

Bugün saat 08.00'da savaş bölgesindeki cenazelerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi amacıyla insani ateşkes kararı verildiğin hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın daha önceki iki ateşkeste olduğu gibi yine süreci ihlal ettiğini söyledi.

Azerbaycan ordusunun operasyona başladığı 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, 6 adet S-300 sistemi imha edildiğini bildiren Aliyev, "Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadelerini kullandı.









LİSTESİ BENDE VAR

Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." şeklinde konuştu.

Gubatlı rayonunun işgalden kurtarıldığını gece açıkladığını hatırlatan Aliyev, "Zengilan'ın Birinci Alibeyli, İkinci Alibeyli, Rebend ve Yenikent, Cebrail'in Qovşutlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürtler, Hovuslu ve Çelebiler, Gubadlı'nın Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyataq ve Molla Burhan köyleri de işgalden kurtarıldı." dedi.