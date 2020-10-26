Rus savaş uçakları İdlib’de muhaliflerin kampını vurdu: 75 ölü (İlk görüntüler)

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının, İdlib'in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine muhaliflerin eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 75 kişinin öldüğü belirtildi.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeybatısındaki Duvailah bölgesine Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı muhaliflerin eğitim kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 75 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar saldırıda öldürülenlerin görüntüsünü paylaştı.