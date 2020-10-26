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    • Dünya
    • 26.10.2020 Gazete
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    İşgalci 'dan alçaklıkta sınır tanımadı: Çocukları silahlandırdılar

    karşısında köşeye sıkışan işgalci , çocukları silahlandırdı. Kendisi savaş suçu işlerken, sunu çocukları öldürmekle suçladı.


    Ermenistan, iki kez imzalanan i ihlal etti. Sivilleri hedef seçti. su karşılık verince, askerleri kaçacak delik aradı. Nikol Paşinyan'ın korkak ordusu, şimdi de çocuklara sarıldı.



    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını açıkladı. "15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur" diyerek uluslararası kuruluşları göreve çağırdı. Bu tespitle Ermenistan'ın "Azeriler çocuklarımızı öldürüyor" yalanını ortaya çıkardı.

    Azerbaycan ve Ermenistan pazartesi gününden itibaren 'insani ateşkesi' kabul etti. Karar bu sabahtan itibaren geçerli olacak.

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