

Ermenistan, iki kez imzalanan ateşkesi ihlal etti. Sivilleri hedef seçti. Azeri ordusu karşılık verince, askerleri kaçacak delik aradı. Nikol Paşinyan'ın korkak ordusu, şimdi de çocuklara sarıldı.







Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını açıkladı. "15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur" diyerek uluslararası kuruluşları göreve çağırdı. Bu tespitle Ermenistan'ın "Azeriler çocuklarımızı öldürüyor" yalanını ortaya çıkardı.



Azerbaycan ve Ermenistan pazartesi gününden itibaren 'insani ateşkesi' kabul etti. Karar bu sabahtan itibaren geçerli olacak.

