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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 22:12

▶️ Katil İsrail yeni doğmuş bebekleri hedef aldı! Nasır Hastanesi'nin doğum servisine baskın

Katil İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıları devam ederken, İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde solunum cihazına bağlı olması gereken bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hastaneden ölüm riski nedeniyle tahliye edilemeyen prematüre bebeklerin, cansız bedenlerinin çürümeye başladığı görüldü. Hastanenin doktorlarından Mohammed Hamouda yaptığı açıklamada, "10 Kasım'da İsrail ordusu Al-Nasr Çocuk Hastanesi'ni kuşattı ve ardından sağlık personeline yerinden edilen kişilerle birlikte hastaneyi tahliye etmeleri talimatını verdi" dedi.

"HASTANEYİ KIZIL HAÇ'IN BU VAKALARI TAKİP EDECEĞİ ANLAYIŞIYLA TERK ETTİK"

Suni solunum cihazına ihtiyaç duyan kritik vakalar için yeni doğan servisi ile yoğun bakım servisini birleştirdiklerini ifade eden Hamouda, "Ekipmanı çalışır durumda tutmak için bir jeneratör çalıştırdık. İsrail kuşatması altındaki hastaneyi Kızıl Haç'ın bu vakaları takip edeceği anlayışıyla terk ettik. Ancak hepsi vefat etti ve çürümeye terk edildi" dedi.

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