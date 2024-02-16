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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 22:17 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 22:18

▶️ Rus muhalif Aleksey Navalni öldü mü, öldürüldü mü? Uzman isimler A Haber’de detayları anlattı

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan Rus muhalif Aleksey Navalni, cezaevinde hayatını kaybetti. Rus yetkililer "Navalnyi yaptığı bir yürüyüşten sonra fenalaştı, yere yığıldı ve bilincini kaybetti. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasını yaptı. Navalni'nin avukatı Leonid Solovyov ise "Navalni'nin ölümü hakkında şu anda yorum yapamam ama her şey yolundaydı ve sağlıklıydı" dedi. Navalni'nin 2021'de New York Times'a verdiği bir röportaj ise yeniden gündem oldu. Putin’in en büyük rakibi olarak bilinen Navalni, “Hapishanede öldürülme olasılığınız nedir?” sorusuna çok konuşulacak bir cevap vermişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede hayatını kaybetmesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Detayları uzman isimler A Haber canlı yayınında aktardı...

Son dakika: Rus muhalif Aleksey Navalni cezaevinde öldü! İki yıl önce hapishanede öldürülebileceğini söylemişti: New York Timesın röportajı yeniden gündem oldu
Son dakika: Rus muhalif Aleksey Navalni cezaevinde öldü! İki yıl önce hapishanede öldürülebileceğini söylemişti: New York Times'ın röportajı yeniden gündem oldu

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