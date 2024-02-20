İsrail, Gazze Şeridi'nde görevi başındaki gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Shehab Haber Ajansı, Gazze Şeridi'ndeki Zeytun Mahallesi'nde gelişmeleri takip eden Hasan Hamad, Hüssam Şabat ve Malak Ebu Hüseyin adlı gazetecilerin üzerine ateş açıldığını açıkladı. Ajans, İsrail güçlerinin gazetecilerin üzerine ateş açtığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, "İşgal ordusu, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde gelişmeleri takip eden gazeteciler Hasan Hamad, Hüssam Şabat ve Malak Ebu Hüseyin'e doğrudan ateş açtı" dedi.

Görüntülerde gazetecilerin üzerlerinde "Press" (Basın) yazılı çelik yelek olduğu ve silah seslerinin gelmesinin ardından bulundukları bölgeden koşarak uzaklaştıkları görüldü. İsrail tarafı daha önce aynı mahallede askeri operasyonun başladığını bildirmişti.

GAZZE'DE 130 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 130 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.