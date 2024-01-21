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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024, 01:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024, 01:09

▶️ Katil İsrail askerleri yerleşim alanını havaya uçururken sevinç çığlıkları attı!

Katil İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki geniş bir yerleşim alanının tamamını havaya uçurdukları esnada sevinç çığlıkları attıkları görüntüler ortaya çıktı.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki Abasan bölgesinde geniş bir yerleşim alanını patlayıcılarla uzak mesafeden havaya uçurdu.

Tank üzerinden çekildiği anlaşılan görüntüde, patlamanın gerçekleşeceği alanı güvenli bir mesafeden izleyen İsrail askerlerinin patlama esnasında sevinç çığlıkları attığı ve alkışladığı, yerleşim bölgesinin tamamında ise yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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