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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 23:33 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 23:38

▶️ Kartel üyeleri canlı yayını bastı: Sunucuyu rehin aldı

Ekvador'un en büyük çetelerinden "Los Choneros"un elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede 60 gün sürecek olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Kartel üyeleri, Ekvador televizyonu TC'de spikerin cebine dinamit ve bomba koyarak polisin peşlerini bırakmasını söylettiriyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, stüdyoya girip gazetecileri ve çalışanları rehin aldı. Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

KARTEL ÜYELERİ TELEVİZYON BİNASINI KUŞATTI

Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı.

Kartel üyeleri, Ekvador televizyonu TC'de spikerin cebine dinamit ve bomba koyarak polisin peşlerini bırakmasını söylettiriyor.

Ekvador Başkanı Daniel Noboa: İç Silahlı Çatışmayı ilan eden kararnameyi imzaladım. 21 çeteyi terör örgütü olarak tanımladım. Silahlı Kuvvetlere bu grupların etkisiz hale getirilmesi için askeri operasyon yapılması talimatını verdim." dedi.

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