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Vermem Seni Ellere 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben kim olduğumu unuttum, insanlığımı unutmadım!”

Vermem Seni Ellere 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben kim olduğumu unuttum, insanlığımı unutmadım!”
19.06.2023 12:03

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ATV ekranlarının yeni dizisi Vermem Seni Ellere dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral’in yer aldığı dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Mehmet’in “Ben kim olduğumu unuttum, insanlığımı unutmadım!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Vermem Seni Ellere 2. bölüm fragmanı...

Dizi Sinema Videoları

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına Mehmet'in "Ben kim olduğumu unuttum, insanlığımı unutmadım!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş...

Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine.

Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.

Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir.

Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

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