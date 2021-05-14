Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır ve Memati’nin tanışma sahnesinde bakın kimler oynamış…

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır ve Memati’nin tanışma sahnesiyle ilgili ortaya çıkan detay yıllar sonra izleyicileri şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nin 2. sezonunda Halit tarafından tuzağa düşürülüp vurulan Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu anlarda Memati Baş karakteri cezaevinde Çakır ile tanıştığı anı hatırlamıştı. Meğer bu sahnede Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca'nın kardeşleri oynamış.

44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendiren sahnelerden olmuştu.

Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş.

Soluksuz izlenen sahnede Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca oynamıştır.

Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.