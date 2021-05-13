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Sadakatsiz 29. bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 29. bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dün akşam 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümde; Volkan, Asya'yı şaşırtıyor ve son kez kapısına geliyor. Derin ise korkuları ile başbaşa kalıyor. Sadakatsiz 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 29. son bölüm...


Sadakatsiz 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur.

Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya'nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?

SADAKATSİZ 29. BÖLÜM

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

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