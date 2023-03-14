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Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde neler olacak?
14.03.2023 19:52 - Son Güncelleme: 14.03.2023 19:52

OTOMATİK OYNAT

Dizi Sinema 02:01
Çakır ve Memati’nin tanışma...
Dizi Sinema 14:31
Sadakatsiz 29. bölüm tek parça...
Dizi Sinema 06:38
Çukur 128. son bölüm...
Dizi Sinema 02:52
EDHO 191. bölüm fragmanı...
Dizi Sinema 01:06
Çukur yeni bölümden ilk sahne!...
Dizi Sinema 00:41
Bir Zamanlar Çukurova yeni...
Dizi Sinema 01:00
Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı...
Dizi Sinema 01:00
Masumlar Apartmanı 27. bölüm...
Dizi Sinema 01:03
Teşkilat 3. bölüm 2. fragmanı...
Dizi Sinema 00:57
Menajerimi Ara 30. bölüm...
Dizi Sinema 01:10
Alev Alev 19. bölüm fragmanı...
Dizi Sinema 00:43
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm...

Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde neler olacak? ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yürek yakan fragman “Cezayir öldü mü?” sorusunu akıllara getirirken "Aldığı her cana karşılık ailesinden bir can alacağım!" şeklindeki sözler dikkat çekti. İşte başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı...

Dizi Sinema Videoları

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz. Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir.

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.

Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar. Cezayir'in dikkatini dağıtıp Bassilius'u kurtarmak için ekibinin yeni üyesi Tito ile bir operasyon düzenler. Bu operasyonda Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girer.

Bassilius, Kayıkçı'yla ilgili Cezayir'in içine şüphe düşürecek ne söyler? Firuze kendi ölüm emrini veren Bassilus'u tedavi edecek mi? Leyla'nın aldığı sorumluluk nedir? Tatavlalı'nın, Bassilius'u kurtarmak için yaptığı operasyon başarılı olacak mı? Ölümcül mücadeleden kim kurtulur Tito mu Jean Luc mu?

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