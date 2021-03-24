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Teşkilat 4. bölüm 2. fragmanı videosu izle! ‘’Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür…’’

Teşkilat 4. bölüm 2. fragmanı videosu izle! ‘’Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür…’’
24.03.2021 01:14
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Teşkilat dizisi 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 28 Mart Pazar günü yeni bölümü ile ekrana gelmesi beklenen Teşkilat dizisi 4. bölümü için heyecan dorukta.


Teşkilat 3. son bölümü ile TRT1 ekranlarında yer aldı. Dizinin son bölümünde; Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. İşte Teşkilat 4. yeni bölüm 2. fragmanı...
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