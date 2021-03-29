Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasında şaşırtan gerçek! Meğer ikili...

Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Atv'nin sevilen dizisi Hercai milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün günlük yaşamı da merak konusu oluyor. Dizideki aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü isimler arasındaki boy farkı da merak konusu oldu. Peki Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in boyları sizce kaç? İşte merak edilen ve şaşırtan gerçek...

Doğal tavırları ve güzelliği ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında olan 26 yaşındaki Ebru Şahin ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki Akın Akınözü'nün boy farkı merak konusu oldu. Hercai'nin sevilen partnerleri Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün boy farkını öğrenenler şoke oldu. İşte yakışıklılığı ile adından her daim söz ettiren Akın Akınözü ve partneri Ebru Şahin'in boyları...

AKIN AKINÖZÜ 180 CM

EBRU ŞAHİN - 170 CM