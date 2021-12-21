Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor.

Dün, 18,3674 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 18,5 azalışla 13,4447'den tamamladı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 13,7 değer kaybederek 13,0907'den, sterlin/TL yüzde 6,10 azalışla 17,3240'tan satılıyor. Böylece dün akşamdan bu yana döviz kurlarında yüzde 40 civarında düşüş yaşandı.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1280'den alıcı buluyor.



18 LİRADAN ALDI 12 LİRADAN SATTI

Gelişmelerin ardından vatandaşlar döviz bürolarına akın etti.

18 liralardan aldığı doları bozdurmaya gelen vatandaşlardan biri güncel ekonomik durumu değerlendirdi.

"ZARAR ETTİM AMA İYİ OLDU"

Elindeki doları 12 liradan bozdurduğunu belirten adam, "Zarar etsem de güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, iyi oldu. Kaybetsem de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.