Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı: ''Seni çok sevdim Züleyha...''

Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, ''Seni çok sevdim Züleyha...'' sözü dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile Atv'nin reyting rekorları kıran dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova (BZÇ)'da bu hafta bomba gelişmeler yaşanacak. Usta oyuncu Hülya Darcan'ın da diziye dahil olduğu Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeler değişiyor. İşte merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı...

Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek. Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.