Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı izle: "Annenizi kimin öldürdüğünü biliyorum"

Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı. "Annenizi kimin öldürdüğünü biliyorum" sözüyle dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı sonrası Behice'nin akıbeti merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova 83. bölümde diziye veda edeceği iddia edilen Esra Dermancıoğlu, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı...

ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı. "Her yüreğin ayrı bir cehennemi vardır orada..." sözüyle dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı sonrası Demir Yaman ile Ümit arasında neler olacağı merak ediliyor. İşte aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı...

ZÜLEYHA ADANA'NIN GÖZBEBEĞİ AMA YA DEMİR'İN?

Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.

Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.

DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!

Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!

MÜJGAN YİNE BEHİCE'NİN AKLI İLE HAREKETE GEÇİYOR!

Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli'yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çiftliği'ne gidecektir! Behice de Müjgan da, Yılmaz'ın paralarının Züleyha'da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.

SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır. Sevda'nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar'ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir. Tüm yaşananlar içinde tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.

ŞERMİN, YAMAN SOYADININ HAKKINI VERİRKEN, FEKELİ HERKESİ AĞLATIR

Şehir kulübünde Şermin önderliğinde müzayede hazırlıkları tamamlanacak, hatta Şermin, gecenin sunuculuğunu ve müzayedenin yöneticiliğini de üstlenecektir. 40 Yıllık sevdasının tüm eşyalarını bir arada gören Fekeli, zor dakikalar yaşayacaktır. Ancak en çok Hünkar'ın bir eşarbına yüklü bir rakam ödeyip eline aldığında yürekleri yakacaktır. Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova'daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır!