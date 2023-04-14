RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı: "Evet gerçek bu! Ben senin baban değilim."

Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm 2. fragmanı: "Evet gerçek bu! Ben senin baban değilim."
14.04.2023 14:14

OTOMATİK OYNAT

Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:42
Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:42
Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:45
Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:45
Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:29
Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm...

ATV'nin iddalı dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmana, "Evet gerçek bu! Ben senin baban değilim." sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...

Bir Küçük Gün Işığı Videoları

"Gitmek mi Zor Kalmak mı?"

Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister. Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir. Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar. Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.

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