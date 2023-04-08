RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı: "Artık bir evlat sahibi oldun"

Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı: "Artık bir evlat sahibi oldun"
08.04.2023 18:37 - Son Güncelleme: 09.04.2023 21:48

OTOMATİK OYNAT

Bir Küçük Gün Işığı 00:31
Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:42
Bir Küçük Gün Işığı 23. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:45
Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:45
Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 18. Bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:29
Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Küçük Gün Işığı Videoları

"Üzgünüm Sevgilim"

Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider. Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir. Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler. Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir. Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.

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