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Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
25.08.2021 00:18
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Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yapımını ARC Film yaptığı Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 10. yeni bölümüyle yine diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 11. yeni bölüm 2. fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı...


Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yapımını ARC Film yaptığı Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 10. yeni bölümüyle yine diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 11. yeni bölüm 2. fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı...

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