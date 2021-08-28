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Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı
28.08.2021 01:07
Ana Sayfa 07:14
Sefik Dzaferovic’ten Türkiye...
Ana Sayfa 00:14
Esra Erol’dan, Bergüzar Korel...
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Başkan Erdoğan Afganistan...
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Zara derin dekolteli siyah...
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Koronavirüste son durum
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Beşiktaş Schalke'den Can...
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Demet Özdemir’den havalı...
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'Sıcak' diyen Burcu'dan...
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Başkan Erdoğan’a sevgi seli!...

Yapımını ARC Film yaptığı Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 11. yeni bölümüyle yine diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 12. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Baş Belası 12. bölüm fragmanı...kaba saba bir adamla ne işi olabilir!"


Yapımını ARC Film yaptığı Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 11. yeni bölümüyle yine diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 12. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Baş Belası 12. bölüm fragmanı...

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