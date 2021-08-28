Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımını ARC Film yaptığı Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 11. yeni bölümüyle yine diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 12. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Baş Belası 12. bölüm fragmanı...kaba saba bir adamla ne işi olabilir!"

Yapımını ARC Film yaptığı Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 11. yeni bölümüyle yine diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 12. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Baş Belası 12. bölüm fragmanı...