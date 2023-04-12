RAMAZAN İMSAKİYE
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İZLE | Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı: ''Bu çocuk sana göre değil''

İZLE | Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı: ''Bu çocuk sana göre değil''
12.04.2023 23:01

OTOMATİK OYNAT

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Aldatmak 26. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 24. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 23. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 20. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 18. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 17. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 16. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 13. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 11. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 10. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 6. bölüm fragmanı...

Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aldatmak dizisinin 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana,''Bu çocuk sana göre değil'' sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı...

Aldatmak Videoları

Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır. Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır.

Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır. Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır. Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır.

Yeşim'in akıl oyunları Tarık'ın kafasını allak bullak ederken, beklemediği birinin planlarını bozması sinirlerini alt üst eder. Tarık'ın entrikaları arasında hapsolmuş Sezai ise ziyaretine gelen sürpriz bir isim sayesinde özgürlüğüne bir adım daha yaklaşır.

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