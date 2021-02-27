Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınladı! Yeni bölüm fragmanı izle...

ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 9. bölümü nefesleri keserken 10. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Nergis'ten uzak dur!" başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...
ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 9. bölümü nefesleri keserken 10. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Nergis'ten uzak dur!" başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...