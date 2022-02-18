Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrol paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi 3. fragmanı: “Asla yalnız yürümeyeceksin…”

Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrol paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'den yeni fragman geldi. İlk bölümden kesitleri ile büyük dikkat çeken Adı Sevgi ve oyuncu kadrosu kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. İşte hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatan Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosu ve yeni fragmanı...