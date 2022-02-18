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Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrol paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi 3. fragmanı: “Asla yalnız yürümeyeceksin…”

Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrol paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi 3. fragmanı: “Asla yalnız yürümeyeceksin…”
18.02.2022 14:26 - Son Güncelleme: 18.02.2022 14:28

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Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrol paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'den yeni fragman geldi. İlk bölümden kesitleri ile büyük dikkat çeken Adı Sevgi ve oyuncu kadrosu kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. İşte hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatan Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosu ve yeni fragmanı...

Adı Sevgi Videoları

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla atv'de yayın hayatına başlamaya gün sayan Adı Sevgi'nin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi'nin yayınlanan 3. tanıtımı da ilgi odağı oldu.

UMUTLAR, SEVGİYLE GERÇEKLEŞİR…

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.

Yakında Atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat dünyasının genç yetenekleri de bir araya geliyor.

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