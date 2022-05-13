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Adı Sevgi 10. bölüm 2. fragmanı: ''Sonunda gene kaybeden sen olacaksın!''

Adı Sevgi 10. bölüm 2. fragmanı: ''Sonunda gene kaybeden sen olacaksın!''
13.05.2022 17:56

OTOMATİK OYNAT

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Adı Sevgi 10. bölüm fragmanı...
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Adı Sevgi 9. bölüm fragmanı
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Adı Sevgi 7. bölüm 2. fragmanı...
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Adı Sevgi 8. bölüm 2....
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Adı Sevgi 8. bölüm fragmanı...
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Adı Sevgi 7. bölüm 2....
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Adı Sevgi 7. bölüm fragmanı...
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Adı Sevgi 6. bölüm fragmanı...
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Adı Sevgi 5. bölüm 2. fragmanı...
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Adı Sevgi 5. bölüm fragmanı...
Adı Sevgi 00:43
Adı Sevgi 3. bölüm 2....
Adı Sevgi 00:44
Adı Sevgi 3. bölüm fragmanı

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Adı Sevgi 10. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Başrollerini Gizem Güneş ile Yunus Emre Yıldırımer’in paylaştığı fragmana ''Sonunda gene kaybeden sen olacaksın!'' sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...

Adı Sevgi Videoları

Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düşer. Ancak Volkan'ın hedefinde bu kez Emir vardır. Emir'i vuran Volkan, bir an önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır. Emir'in verdiği yaşam savaşı, Elif'i derinden etkiler. İkisi de duygularını saklayamaz. Öte yandan Zeynep'in Volkan'la kalan son bağı, boşanma davasıyla kopmak üzeredir. Volkan'ın itirazsız boşanması için Emir elindeki kozu kullanırken, Volkan yaptıklarından pişman olduğunu düşündüren sinir bozucu bir oyuna girişir.

Bu arada Leyla, Doğukan'la ilgili gerçekleri saklamak istese de Şükran ve Ferdi'nin bu sırrı öğrenmesiyle işler kontrolden çıkar. Macide, Ekrem'in bir oğlu daha olduğunu öğrendiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlayacaktır. Gülendam ise Sarpça'dan ayrılmak için ihtiyacı olan paraya Volkan'ın teklifiyle kavuşur…

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