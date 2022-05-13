Adı Sevgi 10. bölüm 2. fragmanı: ''Sonunda gene kaybeden sen olacaksın!''

Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düşer. Ancak Volkan'ın hedefinde bu kez Emir vardır. Emir'i vuran Volkan, bir an önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır. Emir'in verdiği yaşam savaşı, Elif'i derinden etkiler. İkisi de duygularını saklayamaz. Öte yandan Zeynep'in Volkan'la kalan son bağı, boşanma davasıyla kopmak üzeredir. Volkan'ın itirazsız boşanması için Emir elindeki kozu kullanırken, Volkan yaptıklarından pişman olduğunu düşündüren sinir bozucu bir oyuna girişir.

Bu arada Leyla, Doğukan'la ilgili gerçekleri saklamak istese de Şükran ve Ferdi'nin bu sırrı öğrenmesiyle işler kontrolden çıkar. Macide, Ekrem'in bir oğlu daha olduğunu öğrendiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlayacaktır. Gülendam ise Sarpça'dan ayrılmak için ihtiyacı olan paraya Volkan'ın teklifiyle kavuşur…