Böylece genç yıldız karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistlik performansla tamamlayarak galibiyetin başrolüne yerleşti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 63. dakikada farkı ikiye çıkardı. Pedri'nin asistinde bir kez daha Lamine Yamal sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1. 89'da ise ceza sahasında topla buluşan Nico Williams farkı 3'e çıkardı: 4-1.

İlk yarıda başka gol olmadı ve İspanya soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

YAMAL BU KEZ HAZIRLADI

İspanya evinde Hırvatistan'ı ağırladı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İspanya ile Hırvatistan arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Ev sahibi ekip kırmızı forma ve mavi şortla, Hırvatistan ise ağırlıklı olarak beyaz formayla sahaya çıktı.

2' GOL | İspanya 1-0 Hırvatistan

İspanya, Lamine Yamal'ın golüyle çok erken öne geçti. Sol kanattan başlayan hızlı paslaşmada top sağ tarafa taşındı.

Ceza sahasında topla buluşan Yamal, gelişine yaptığı falsolu vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Dominik Livakovic'in sağından ağlara gönderdi.

5' Livakovic farkın açılmasını önledi

İspanya ikinci gole çok yaklaştı. Alex Baena'nın vuruşunda kaleci Dominik Livakovic kritik bir kurtarış yaparak farkın açılmasını önledi.

7' İspanya oyunun kontrolünü elinde tuttu

İspanya ilk dakikalarda topa tamamen hakim oldu. Pau Cubarsi'nin rakip yarı alana kadar taşıdığı atakta Marc Cucurella sol kanattan etkili bir orta yaptı ancak ceza sahasında topa dokunacak bir İspanyol futbolcu çıkmadı.

10' İspanya baskısını sürdürdü

İspanya, rakibini kendi yarı alanına hapsetmeye devam etti. Hırvatistan topu oyuna sokmakta zorlanırken ev sahibi ekip pas trafiğiyle baskısını artırdı.

13' Hırvatistan serbest vuruş kazandı

Hırvatistan kısa süreliğine topa sahip olurken Sucic, Huijsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip orta sahadan serbest vuruş kazandı.

17' Oyun dengelendi

İlk bölümdeki yüksek temponun ardından karşılaşma biraz daha dengeli bir görünüme büründü. Lamine Yamal zaman zaman sol kanada geçerek Hırvatistan savunmasının dengesini bozdu.

18' Pongracic sarı kart gördü

Hırvatistan'da Pongracic, Cubarsi'nin topu uzaklaştırmasının ardından yaptığı geç müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

22' Cubarsi gole yaklaştı

İspanya, Pau Cubarsi ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan genç savunmacının vuruşunda top uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

25' Hırvatistan serbest vuruş kazandı

Hırvatistan, Baena'nın Smolcic'e yaptığı faulün ardından sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Ivan Perisic'in ceza sahasına gönderdiği ortada hakem, Misic ile Cucurella arasındaki mücadelede faul kararı verdi.

28' GOL | İspanya 1-1 Hırvatistan

Hırvatistan, Dion Beljo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ivan Perisic'in sol kanattan yaptığı etkili ortada ön direğe hareketlenen Beljo, Huijsen ve Cubarsi'nin arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı.

Meşin yuvarlağı ağlara gönderen Beljo, skoru 1-1'e getirdi.

31' GOL | İspanya 2-1 Hırvatistan

İspanya beraberlik golünün hemen ardından yeniden öne geçti. Ev sahibi ekip, köşe vuruşunu kısa pasla kullandıktan sonra topu sağ kanattaki Lamine Yamal'a aktardı.

Yamal'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada yükselen Marc Pubill, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve İspanya'yı yeniden öne geçirdi.

34' Lopez gole yaklaştı

İspanya, Lopez ile üçüncü gole yaklaştı. Ceza sahası çevresinde topu iyi kontrol eden İspanyol futbolcu, dönerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

37' Oyarzabal'ın golü iptal edildi

İspanya, Mikel Oyarzabal ile ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı. Pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu tespit edilen Oyarzabal'ın golü iptal edildi.

37' Sucic sarı kart gördü

Hırvatistan'da Sucic, İspanya ceza sahasında kaleci Unai Simon ile girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı sert müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

43' İspanya baskısını artırdı

İspanya üçüncü gol için rakip kaleye yüklenmeye devam etti. Hırvatistan savunması ceza sahasında topu uzaklaştırmakta zorlanırken Lopez mücadeleci oyunuyla baskıyı sürdürdü.

45' Lopez direğe takıldı

İspanya, ilk yarının son anlarında gole çok yaklaştı. Ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla uzak köşeye falsolu bir vuruş yapan Lopez'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1' İlk yarı sona erdi

Karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarı sonucu | İspanya 2-1 Hırvatistan

İspanya, Lamine Yamal'ın 2. dakikadaki golüyle öne geçerken Hırvatistan 30. dakikada Dion Beljo ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, yalnızca iki dakika sonra Marc Pubill'in kafa golüyle yeniden üstünlüğü ele aldı.

46' İkinci yarı başladı

İspanya ile Hırvatistan arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Hırvatistan santrayla oyunu başlattı.

49' Baena sarı kart gördü

İspanya'da Alex Baena, topsuz alanda Smolcic'i arkadan itmesinin ardından sarı kart gördü.

52' Hırvatistan köşe vuruşu kazandı

Hırvatistan, ikinci yarıda rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. Köşe vuruşu öncesinde ceza sahasında Cucurella ile Misic arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kullanılan kornerde kaleci Unai Simon çıkarak topu rahat şekilde kontrol etti.

54' Pasalic sarı kart gördü

Hırvatistan'da Pasalic, topsuz alanda Marc Cucurella'ya koluyla yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. VAR pozisyonu kontrol etti ancak kırmızı kart gerektirecek bir durum olmadığına karar verildi.

57' İspanya'da iki değişiklik

İspanya'da Lopez ve Fabian Ruiz oyundan çıkarken Mikel Merino ile Pedri mücadeleye dahil oldu.

58' Josip Misic sarı kart gördü

Hırvatistan'ın deneyimli futbolcusu Josip Misic'e sarı kart çıktı.

60' Hırvatistan'da iki değişiklik

Ante Budimir, Dion Beljo'nun; Mario Pasalic, Mateo Kovacic'in yerine girdi.

63' GOL | İspanya 3-1 Hırvatistan

İspanya, Lamine Yamal'ın maçtaki ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. Pedri'nin savunma arasına gönderdiği isabetli pasta ceza sahasının sağ tarafından hareketlenen Yamal, dar açıdan yakın direğe sert vurdu.

Kaleci Dominik Livakovic'i yakın direğinden avlayan genç yıldız, skoru 3-1'e getirdi.

68' Yamal ve Baena oyundan çıktı

İspanya'da iki oyuncu değişikliği yapıldı. Maçta iki gol atan Lamine Yamal'ın yerine Victor Munoz, Alex Baena'nın yerine ise Nico Williams mücadeleye dahil oldu.

72' İki takımda değişiklik

Hırvatistan'da Ivan Perisic oyundan çıkarken Franjo Ivanovic mücadeleye dahil oldu.

İspanya'da ise Martin Zubimendi'nin yerine Rodri oyuna girdi.

78' Modric oyuna girmeye hazırlandı

Hırvatistan'da Luka Modric, karşılaşmanın son bölümü için kenarda hazırlıklarını tamamladı.

80' Livakovic, Pedri'ye geçit vermedi

İspanya dördüncü gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Pedri'nin şutunda kaleci Dominik Livakovic sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

81' Modric oyuna girdi

Hırvatistan'da Luka Modric mücadeleye dahil oldu. Tecrübeli futbolcu sahaya girerken tribünlerden alkış aldı. Oyundan Petar Susic çıktı.

84' Simon topu kontrol etti

Hırvatistan, Luka Modric'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuyla etkili olmaya çalıştı. Modric'in ceza sahasına gönderdiği top kaleci Unai Simon'un ellerinde kaldı.

88' İspanya oyunun kontrolünü elinde tuttu

Karşılaşmanın son bölümünde İspanya topa sahip olarak üstünlüğünü korudu. Sevilla'daki tribünlerde ev sahibi taraftarların coşkusu arttı.

89' GOL | İspanya 4-1 Hırvatistan

İspanya, Nico Williams'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Williams, şık hareketlerle Josip Sutalo'dan sıyrılarak ceza sahasına yöneldi.

Sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşta kaleci Dominik Livakovic'i mağlup eden Williams, skoru 4-1'e getirdi.

Maç sonucu | İspanya 4-1 Hırvatistan

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Lamine Yamal iki kez, Marc Pubill ve Nico Williams kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü Dion Beljo'dan geldi.

İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan İspanya, ikinci yarıda Yamal ve Williams'ın golleriyle farkı açarak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.