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İspanya 1-0 Hırvatistan GOL: L.Yamal
İspanya 1-0 Hırvatistan GOL: L.Yamal
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 21:56
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 2.haftasında İspanya, Hırvatistan karşısında 2. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
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