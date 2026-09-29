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İspanya 1-0 Hırvatistan GOL: L.Yamal

İspanya 1-0 Hırvatistan GOL: L.Yamal

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 2.haftasında İspanya, Hırvatistan karşısında 2. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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