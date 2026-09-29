Dakikalar 69'u gösterdiğinde İngiltere bir kez daha sahneye çıktı. Takımın golcüsü Harry Kane, Çekya ağlarını havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde Çekya'nın geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve İngiltere, Prag deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İngiltere ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Anthony Gordon, Trent Alexander-Arnold'un hazırladığı pozisyonu gole çevirerek İngilizleri 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da topa daha fazla sahip olan konuk ekip, Çekya savunması üzerindeki baskısını sürdürdü.

İngiltere , rakibinin eksik kalmasının ardından oyundaki kontrolünü artırmasına rağmen ilk 45 dakikada aradığı golü bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İngiltere deplasmanda Çekya ile karşılaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Çekya ile İngiltere arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Prag'daki karşılaşmaya İngiltere santrayla başladı.

3' İngiltere topun kontrolünü aldı

İngiltere, karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha fazla sahip oldu ancak Çekya savunması karşısında henüz tehlikeli bir pozisyon üretemedi.

5' Trafford'dan kritik müdahale

Çekya gole çok yaklaştı. Savunmadan gönderilen uzun top Elliot Anderson'ı aşınca Pavel Sulc, Chalobah'ın arkasına sarkarak kaleye yöneldi.

Sulc'un kontrolü biraz uzun kalınca James Trafford kalesini zamanında terk ederek ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol etti ve tehlikeyi önledi.

9' Kane'e sözlü uyarı

İngiltere kaptanı Harry Kane ile Lukas Cerv arasında topsuz alanda yaşanan pozisyonun ardından hakem Kane'i sözlü olarak uyardı.

12' Cerv kaleyi bulamadı

Çekya, Matej Radosta'nın sol taraftan yaptığı ortayla etkili geldi. Marc Guehi'nin kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Lukas Cerv'in önünde kaldı.

Cerv'in yaklaşık 20 metreden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

13' Chalobah şutu engelledi

Çekya hızlı hücumda bir kez daha tehlike yarattı. Topla buluşan Pavel Sulc bir süre pas opsiyonu aradıktan sonra kaleyi düşündü ancak Trevoh Chalobah şutun önüne geçerek tehlikeyi önledi.

16' Rogers direğe takıldı

İngiltere gole çok yaklaştı. Anthony Gordon'ın soldan yaptığı yerden ve isabetli ortada Morgan Rogers, ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı.

Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Elliot Anderson ve Bukayo Saka'nın şutları Çekya savunması tarafından engellendi.

19' Çekya kontrataklarla etkili

İngiltere topa daha fazla sahip olmayı sürdürürken Çekya, kazandığı toplarla hızlı hücumlara çıkarak rakip savunmayı zorladı.

22' Gordon gole yaklaştı

İngiltere, sol kanatta Lewis Hall'un topu kazanmasının ardından etkili geldi. Anthony Gordon ceza sahası çevresinde topla buluşarak uzak köşeye falsolu bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

23' Sulc sarı kart gördü

Çekya'da Pavel Sulc, Elliot Anderson'a arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. VAR pozisyonu kırmızı kart ihtimali nedeniyle incelemeye aldı.

24' KIRMIZI KART | Çekya 10 kişi kaldı

VAR incelemesinin ardından Pavel Sulc'un sarı kartı iptal edildi ve Çekyalı futbolcu doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sulc, Elliot Anderson'ın aşil bölgesine tabanıyla yaptığı müdahale nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

28' İngiltere baskıyı artırdı

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından İngiltere tamamen Çekya yarı alanına yerleşti. Ev sahibi ekip savunmasını ceza sahası çevresine çekerken İngiltere kanatlardan yaptığı ortalarla boşluk aradı.

29' Saka'nın şutu savunmadan döndü

İngiltere'nin paslarla hazırladığı atakta Bukayo Saka şut fırsatı yakaladı ancak vuruşu savunmadan sekerek dışarı çıktı. Pozisyon öncesinde Lewis Hall için ofsayt bayrağı kalktı.

31' Kovar, Gordon'a geçit vermedi

İngiltere, savunma arkasına gönderilen erken pasla Anthony Gordon'ı topla buluşturdu. Sol çaprazdan kaleyi deneyen Gordon'ın vuruşunda Matej Kovar topu uzaklaştırdı.

32' Çekya savunmaya çekildi

10 kişi kalan Çekya, savunma hattını ceza sahasına yaklaştırdı. İngiltere ise rakip savunmayı açabilmek için pas hızını artırmaya çalıştı.

35' Lewis-Skelly sarı kart gördü

İngiltere'de Myles Lewis-Skelly, Lukas Cerv'e yaptığı geç müdahalenin ardından sarı kart gördü.

38' Sadilek'ten kritik müdahale

İngiltere, Anthony Gordon'ın sol kanattan Chaloupek'i geçmesiyle tehlikeli geldi. Gordon'ın kale önüne çevirdiği yerden ortada Michal Sadilek ters bir vuruşla topu kendi kalesinin önünden uzaklaştırdı.

42' Rogers kafayla auta gönderdi

İngiltere, Trent Alexander-Arnold'ın ceza sahasına yaptığı ortayla gole yaklaştı. Morgan Rogers'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

45' Çekya'da zorunlu değişiklik

Çekya'da sakatlık yaşayan Adam Karabec oyuna devam edemedi. Karabec'in yerine Ondrej Lingr mücadeleye dahil oldu.

45' Kovar, Kane'in golüne izin vermedi

İngiltere ilk yarının son anlarında gole çok yaklaştı. Lewis-Skelly'nin pasında ceza sahası yayında topla buluşan Harry Kane, rakibinden dönerek sıyrıldı ve uzak köşeye sert bir vuruş yaptı.

Kaleci Matej Kovar sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı sonucu | Çekya 0-0 İngiltere

Çekya ile İngiltere arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte Pavel Sulc, 24. dakikada Elliot Anderson'a yaptığı sert müdahalenin ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

İngiltere, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyunu tamamen Çekya yarı alanına yıktı. Morgan Rogers'ın 16. dakikadaki vuruşu direkten dönerken Matej Kovar, ilk yarının son anlarında Harry Kane'in etkili şutunda kritik bir kurtarış yaptı.