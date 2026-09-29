İlk 3 puan deplasmanda! İngiltere Çekya'ya şans tanımadı
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere, Prag'daki Fortuna Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleden İngiltere 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da skor üstünlüğünü yakalayamazken ev sahibi Çekya, 25. dakikada büyük bir darbe aldı. Pavel Sulc kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Çekya mücadeleye 10 kişi devam etti. İşte A Spor'dan canlı yayınlanan maçta atılan goller...
İngiltere, rakibinin eksik kalmasının ardından oyundaki kontrolünü artırmasına rağmen ilk 45 dakikada aradığı golü bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
GORDON PERDEYİ AÇTI
İngiltere ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Anthony Gordon, Trent Alexander-Arnold'un hazırladığı pozisyonu gole çevirerek İngilizleri 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da topa daha fazla sahip olan konuk ekip, Çekya savunması üzerindeki baskısını sürdürdü.
KANE FARKI İKİYE ÇIKARDI
Dakikalar 69'u gösterdiğinde İngiltere bir kez daha sahneye çıktı. Takımın golcüsü Harry Kane, Çekya ağlarını havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde Çekya'nın geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve İngiltere, Prag deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.İngiltere, A. Gordon ile öne geçti
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Çekya ile İngiltere arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Prag'daki karşılaşmaya İngiltere santrayla başladı.
3' İngiltere topun kontrolünü aldı
İngiltere, karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha fazla sahip oldu ancak Çekya savunması karşısında henüz tehlikeli bir pozisyon üretemedi.
5' Trafford'dan kritik müdahale
Çekya gole çok yaklaştı. Savunmadan gönderilen uzun top Elliot Anderson'ı aşınca Pavel Sulc, Chalobah'ın arkasına sarkarak kaleye yöneldi.
Sulc'un kontrolü biraz uzun kalınca James Trafford kalesini zamanında terk ederek ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol etti ve tehlikeyi önledi.
9' Kane'e sözlü uyarı
İngiltere kaptanı Harry Kane ile Lukas Cerv arasında topsuz alanda yaşanan pozisyonun ardından hakem Kane'i sözlü olarak uyardı.
12' Cerv kaleyi bulamadı
Çekya, Matej Radosta'nın sol taraftan yaptığı ortayla etkili geldi. Marc Guehi'nin kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Lukas Cerv'in önünde kaldı.
Cerv'in yaklaşık 20 metreden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
13' Chalobah şutu engelledi
Çekya hızlı hücumda bir kez daha tehlike yarattı. Topla buluşan Pavel Sulc bir süre pas opsiyonu aradıktan sonra kaleyi düşündü ancak Trevoh Chalobah şutun önüne geçerek tehlikeyi önledi.
16' Rogers direğe takıldı
İngiltere gole çok yaklaştı. Anthony Gordon'ın soldan yaptığı yerden ve isabetli ortada Morgan Rogers, ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı.
Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Elliot Anderson ve Bukayo Saka'nın şutları Çekya savunması tarafından engellendi.
19' Çekya kontrataklarla etkili
İngiltere topa daha fazla sahip olmayı sürdürürken Çekya, kazandığı toplarla hızlı hücumlara çıkarak rakip savunmayı zorladı.
22' Gordon gole yaklaştı
İngiltere, sol kanatta Lewis Hall'un topu kazanmasının ardından etkili geldi. Anthony Gordon ceza sahası çevresinde topla buluşarak uzak köşeye falsolu bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
23' Sulc sarı kart gördü
Çekya'da Pavel Sulc, Elliot Anderson'a arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. VAR pozisyonu kırmızı kart ihtimali nedeniyle incelemeye aldı.
24' KIRMIZI KART | Çekya 10 kişi kaldı
VAR incelemesinin ardından Pavel Sulc'un sarı kartı iptal edildi ve Çekyalı futbolcu doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sulc, Elliot Anderson'ın aşil bölgesine tabanıyla yaptığı müdahale nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.
28' İngiltere baskıyı artırdı
Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından İngiltere tamamen Çekya yarı alanına yerleşti. Ev sahibi ekip savunmasını ceza sahası çevresine çekerken İngiltere kanatlardan yaptığı ortalarla boşluk aradı.
29' Saka'nın şutu savunmadan döndü
İngiltere'nin paslarla hazırladığı atakta Bukayo Saka şut fırsatı yakaladı ancak vuruşu savunmadan sekerek dışarı çıktı. Pozisyon öncesinde Lewis Hall için ofsayt bayrağı kalktı.
31' Kovar, Gordon'a geçit vermedi
İngiltere, savunma arkasına gönderilen erken pasla Anthony Gordon'ı topla buluşturdu. Sol çaprazdan kaleyi deneyen Gordon'ın vuruşunda Matej Kovar topu uzaklaştırdı.
32' Çekya savunmaya çekildi
10 kişi kalan Çekya, savunma hattını ceza sahasına yaklaştırdı. İngiltere ise rakip savunmayı açabilmek için pas hızını artırmaya çalıştı.
35' Lewis-Skelly sarı kart gördü
İngiltere'de Myles Lewis-Skelly, Lukas Cerv'e yaptığı geç müdahalenin ardından sarı kart gördü.
38' Sadilek'ten kritik müdahale
İngiltere, Anthony Gordon'ın sol kanattan Chaloupek'i geçmesiyle tehlikeli geldi. Gordon'ın kale önüne çevirdiği yerden ortada Michal Sadilek ters bir vuruşla topu kendi kalesinin önünden uzaklaştırdı.
42' Rogers kafayla auta gönderdi
İngiltere, Trent Alexander-Arnold'ın ceza sahasına yaptığı ortayla gole yaklaştı. Morgan Rogers'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.
45' Çekya'da zorunlu değişiklik
Çekya'da sakatlık yaşayan Adam Karabec oyuna devam edemedi. Karabec'in yerine Ondrej Lingr mücadeleye dahil oldu.
45' Kovar, Kane'in golüne izin vermedi
İngiltere ilk yarının son anlarında gole çok yaklaştı. Lewis-Skelly'nin pasında ceza sahası yayında topla buluşan Harry Kane, rakibinden dönerek sıyrıldı ve uzak köşeye sert bir vuruş yaptı.
Kaleci Matej Kovar sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı sonucu | Çekya 0-0 İngiltere
Çekya ile İngiltere arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte Pavel Sulc, 24. dakikada Elliot Anderson'a yaptığı sert müdahalenin ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.
İngiltere, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından oyunu tamamen Çekya yarı alanına yıktı. Morgan Rogers'ın 16. dakikadaki vuruşu direkten dönerken Matej Kovar, ilk yarının son anlarında Harry Kane'in etkili şutunda kritik bir kurtarış yaptı.
46' İkinci yarı başladı
Çekya ile İngiltere arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İngiltere'de Myles Lewis-Skelly oyundan çıkarken Eberechi Eze mücadeleye dahil oldu.
47' GOL | Çekya 0-1 İngiltere
İngiltere, ikinci yarının hemen başında Anthony Gordon'ın golüyle öne geçti. Sağ kanatta boşta kalan topu alan Trent Alexander-Arnold, Çekya savunmasının arkasına nefis bir orta gönderdi.
Topun sekmesini iyi takip eden Gordon, yaptığı kontrollü kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Matej Kovar'ın yanından ağlara gönderdi.
52' Hall fırsatı değerlendiremedi
İngiltere ikinci gole yaklaştı. Anthony Gordon ceza sahasına girdikten sonra topu geriden gelen Lewis Hall'a bıraktı.
Hall'un sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
55' Çekya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı
İngiltere, Trent Alexander-Arnold'ın sağ kanattan yaptığı ortayla etkili gelmeye çalıştı. Ceza sahasına gönderilen top Bukayo Saka'ya çarparken Çekya savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
57' Çekya'da iki değişiklik
Çekya'da Michal Sadilek ve Matej Radosta oyundan çıkarken Lukas Ambros ile Alex Kral mücadeleye dahil oldu.
60' Kane penaltı bekledi
İngiltere'nin kullandığı köşe vuruşunda Harry Kane ile Ladislav Krejci arasında ceza sahasında fiziksel mücadele yaşandı. Kane penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
61' Çekya direğe takıldı
İngiltere, Eberechi Eze'nin pasında Lewis Hall ile sol kanattan etkili geldi. Hall'un kale önüne gönderdiği sert ortada Ladislav Krejci, kendi kalesine yönelen topu uzaklaştırmak isterken direğe nişanladı.
Direkten dönen meşin yuvarlak Çekya savunmasının önünde kaldı ve tehlike uzaklaştırıldı.
67' İngiltere kontrolü elinde tuttu
İngiltere, rakibinin 10 kişi kaldığı karşılaşmada topun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. Çekya zaman zaman hızlı hücumlarla çıkmaya çalışsa da James Trafford'ın kalesinde ciddi bir tehlike yaratamadı.
69' GOL | Çekya 0-2 İngiltere
İngiltere, Harry Kane'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Eberechi Eze'nin kısa pasında ceza sahasında Morgan Rogers topla buluştu ancak Ladislav Krejci müdahaleyle topu uzaklaştırmaya çalıştı.
Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Kane, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.
71' İngiltere'de üç değişiklik
İngiltere'de Harry Kane, Elliot Anderson ve Bukayo Saka oyundan çıktı. Jude Bellingham, Rio Ngumoha ve milli formayla ilk maçına çıkan Alex Scott mücadeleye dahil oldu.
77' Trafford gole izin vermedi
Çekya, Adam Hlozek ile hızlı hücumda etkili geldi. Ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Hlozek'in şutunda kaleci James Trafford uzanarak topu çıkardı.
Pozisyonun devamında top Ondrej Lingr'in önüne geldi ancak Çekyalı futbolcu baskı altında meşin yuvarlağı kontrol edemedi.
80' Rogers kafayla yokladı
İngiltere, Anthony Gordon'ın ceza sahasına gönderdiği ortayla üçüncü gole yaklaştı. Morgan Rogers'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81' İki takımda değişiklikler
İngiltere'de Anthony Gordon oyundan çıkarken Morgan Gibbs-White mücadeleye dahil oldu.
Çekya'da ise Adam Hlozek ve Lukas Cerv kenara gelirken Daniel Vasulin ile Roman Macek oyuna girdi.
82' Kovar'dan müthiş kurtarış
İngiltere bir kez daha üçüncü gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına çevrilen top Çekya savunması tarafından tam olarak uzaklaştırılamadı.
Ceza sahasında topu önünde bulan Eberechi Eze'nin yaklaşık 15 metreden yaptığı vuruşta Matej Kovar müthiş bir refleksle meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
87' İngiltere skoru korudu
Karşılaşmanın son bölümünde tempo düştü. İngiltere, iki farklı üstünlüğünü koruyarak topu kontrol altında tutarken 10 kişi mücadele eden Çekya hücum üretmekte zorlandı.
90' Maçın sonuna 2 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
90+2' Kovar, Bellingham'a geçit vermedi
İngiltere son dakikada üçüncü gole yaklaştı. Jude Bellingham'ın yerden sert vuruşunda kaleci Matej Kovar uzanarak meşin yuvarlağı direğin yanından kornere çeldi.
Maç sonucu | Çekya 0-2 İngiltere
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Pavel Sulc'un 24. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü tamamen ele alan İngilizler, ilk yarıda gol bulamadı.
İkinci yarının 47. dakikasında Anthony Gordon İngiltere'yi öne geçirirken 69. dakikada Harry Kane farkı ikiye çıkardı. Çekya'nın 10 kişi kaldığı mücadelede üstünlüğünü koruyan İngiltere sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ÇEKYA'NIN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İlk iki haftanın ardından Çekya, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 3 Ekim'de İspanya deplasmanına çıkacak. Santi Denia'nın ekibi daha sonra 6 Ekim'de İngiltere'ye konuk olacak. Kasım ayında ise 12 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak, grup aşamasını 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanında tamamlayacak.
İNGİLTERE'NİN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İngiltere, Çekya deplasmanının ardından 3 Ekim'de Hırvatistan'a konuk olacak. Thomas Tuchel'in öğrencileri 6 Ekim'de Çekya'yı ağırlayacak. İngilizler, kasım ayında 12 Kasım'da Hırvatistan'ı konuk edecek, gruptaki son karşılaşmasını ise 15 Kasım'da İspanya deplasmanında oynayacak.
ÇEKYA'NIN KADROSU
Kaleciler: Matej Kovar, Lukas Hornicek, Antonin Kinsky.
Savunma: Ondrej Kricfalusi, Ondrej Zmrzly, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci, Martin Vitik, Matej Radosta, Michal Sacek.
Orta saha: Jiri Slama, Michal Sadilek, Adam Karabec, Lukas Cerv, Lukas Ambros, Pavel Sulc, Pavel Bucha, Roman Macek, Alex Kral.
Forvet: Adam Hlozek, Daniel Vasulin, Ondrej Lingr.
İNGİLTERE
Kaleciler: Jordan Pickford, James Trafford, Jason Steele.
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Ezri Konsa, Marc Guehi, Trevoh Chalobah, Jarrad Branthwaite, Jarell Quansah.
Orta saha: Alex Scott, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, James Garner, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze.
Forvet: Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon, Rio Ngumoha, Morgan Rogers, Dominic Calvert-Lewin.