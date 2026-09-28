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ÖZEL: Tribünlerden Vincenzo Montella'ya istifa çağrısı! Takvim'in sorusuna olay yanıt

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci maçında Türkiye ile İtalya, Bursa'daki Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada konuk ekibin 2-0 öne geçmesinin ardından tribünlerden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, Hacıosmanoğlu'na dönerek; "Dışarı" tepkisinde bulundu. İtalyan çalıştırıcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Yuhalanmayı hak ettik" dedi. Basın toplantısında ise Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün istifa veya görevden alma ile ilgili sorusunu yanıtladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 22:24 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2026 , 01:38
ÖZEL: Tribünlerden Vincenzo Montella’ya istifa çağrısı! Takvim’in sorusuna olay yanıt

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Ay-yıldızlıların İtalya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte tribünlerde tepki arttı. Matlı Stadyumu'ndaki taraftarlar, Türkiye'nin sergilediği performansa tepki gösterirken Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef alan istifa tezahüratlarında bulundu.

Tribünlerden bir süre boyunca "Montella istifa" ve "TFF istifa" sesleri yükseldi.

Video Oynatma İkonu Montella Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı

Tribünler Vincenzo Montella'ya istifa çağrısında bulunduTribünler Vincenzo Montella'ya istifa çağrısında bulundu

FRANSA MAÇINDAN SONRA İKİNCİ SINAV

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. İtalya ise ilk maçında Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Montella, İtalya maçı öncesindeki basın toplantısında Milli Takım'a bağlılığını vurgulamış ve sahada yalnızca Türkiye için mücadele edeceğini söylemişti.

ISLIKLARLA GÖNDERDİLER

İtalya'nın Türkiye karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasının ardından taraftarlar futbolculara ıslıkla tepki gösterdi.

Vincenzo Montella takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladıVincenzo Montella takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı

YUHALANMAYI HAK ETTİK

Maçın ardından konuşan Vincenzo Montella, "Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu. İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için. Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz'ün, "Bugüne kadar sürekli arkanızda duran TFF başkanı, bu akşam devre arasında stadı terk etti. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Sizinle ilgili bir aksiyon alınacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Montella, "Bu takım 3 sene önce C Ligi'ndeydi. Bugün A Ligi'ndeyiz. Bu ligde seviye farklı. 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu bir bahane değil. Ancak alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz. Bunu da alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Başkan ile sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de konuşuruz. Buralara hep beraber geldik ve bunun sebebi de birbirimize yardım ettik. Buradan ders almalıyız. Öz güveni kaybetmeden kendi futbolumu oynayarak devam etmeliyiz." cevabını verdi.

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