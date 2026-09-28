Ay-yıldızlıların İtalya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte tribünlerde tepki arttı. Matlı Stadyumu'ndaki taraftarlar, Türkiye'nin sergilediği performansa tepki gösterirken Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef alan istifa tezahüratlarında bulundu.
Tribünlerden bir süre boyunca "Montella istifa" ve "TFF istifa" sesleri yükseldi.
Tribünler Vincenzo Montella'ya istifa çağrısında bulundu
FRANSA MAÇINDAN SONRA İKİNCİ SINAV
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. İtalya ise ilk maçında Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Montella, İtalya maçı öncesindeki basın toplantısında Milli Takım'a bağlılığını vurgulamış ve sahada yalnızca Türkiye için mücadele edeceğini söylemişti.
ISLIKLARLA GÖNDERDİLER
İtalya'nın Türkiye karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasının ardından taraftarlar futbolculara ıslıkla tepki gösterdi.
Vincenzo Montella takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı
YUHALANMAYI HAK ETTİK
Maçın ardından konuşan Vincenzo Montella, "Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu. İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için. Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz'ün, "Bugüne kadar sürekli arkanızda duran TFF başkanı, bu akşam devre arasında stadı terk etti. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Sizinle ilgili bir aksiyon alınacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.
Montella, "Bu takım 3 sene önce C Ligi'ndeydi. Bugün A Ligi'ndeyiz. Bu ligde seviye farklı. 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu bir bahane değil. Ancak alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz. Bunu da alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Başkan ile sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de konuşuruz. Buralara hep beraber geldik ve bunun sebebi de birbirimize yardım ettik. Buradan ders almalıyız. Öz güveni kaybetmeden kendi futbolumu oynayarak devam etmeliyiz." cevabını verdi.