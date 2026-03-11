Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntının merkez üssü Göksun ilçesi olarak belirlendi.

Göksun, Kahramanmaraş'ın kuzeyinde, Doğu Anadolu Fay Zonu ile ilişkili geniş tektonik etkinlik alanına yakın bir bölgede yer alıyor. Bu yüzden ilçe ve çevresi, deprem riski taşıyan yerleşim alanları arasında gösteriliyor.

AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntının koordinatları ise 38.00333 kuzey enlemi ile 36.36778 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Göksun neden önemli bir deprem bölgesi?

Kahramanmaraş ve çevresi, Türkiye'nin en diri fay sistemlerinden bazılarının etkilediği bir kuşakta bulunuyor. Bölge, özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı ve onu besleyen kırıklı yapıların etkisi altında. Göksun da bu hareketli jeolojik yapı nedeniyle zaman zaman orta büyüklükte depremlerle gündeme geliyor.

Bölgenin jeolojik yapısı

Göksun çevresinde yer kabuğu farklı yönlerden baskı altında bulunuyor. Bu da bölgede fay hatları boyunca gerilim birikmesine yol açıyor. Biriken enerji zaman zaman deprem olarak açığa çıkıyor. Kahramanmaraş genelinde görülen sarsıntıların önemli bölümü de bu tektonik hareketlilikle bağlantılı.