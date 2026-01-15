Ziraat Türkiye Kupası | Eyüpspor - Iğdır FK | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sona eriyor. Günün ikinci mücadelesinde Eyüpspor ile Iğdur FK, Pendik Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak 3 puanın sahibi olabilmek.
CANLI İZLE
A Spor'dan yayınlanan Eyüpspor - Iğdır FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, G. Mendy, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, D. Radu, C. Raux Yao, M. Legowski, L. Pintor, Taşkın İlter, Umut Bozok, Baran Ali Gezek
Iğdır FK: Sinan Bolat, W. Tsunami, Alperen Selvi, A. Conte, Serkan Asan, Ahmet Engin, Ali Kaan Güneren, A. Suarez, Atakan Çankaya, D. Rotariu, Özder Özcan
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
15 OCAK PERŞEMBE
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)