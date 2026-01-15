Bakan Bayraktar açıkladı: Rize Çayeli'nde sondaj yapılacak!

Çayeli açıkları (İHA)

Gabar'da çıkartılan petrolün 'Terörsüz Türkiye'politikasının bir fragmanı olduğunu söyleyen Bayraktar, "2026 enerjide önemli dönüşüm ve gelişmelerin olacağı bir yıl. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz iki katına çıkacak. Osmangazi Yüzer Üretim Platformumuzla artık 8 milyon haneye yetecek doğalgazı kendimiz üretmiş olacağız. Gabar bizim petrolde çok önemli bir keşfimiz. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz ve bugün 80 bin varil günlük üretime çıktığımız Gabar, Türkiye'de aranmadık, gidilmedik yer kalmasın stratejimizin bir sonucudur. Terörsüz Türkiye bağlamında bugün çok daha önemli. Terörsüz Türkiye'nin adeta küçük bir kesiti, küçük bir fragmanını biz orada göstermiş olduk. Terörden bölge arınınca, on yıllarca terörle mücadele ettiğimiz o bölge terörden arınınca biz oraya mühendislerimizi, ekipmanlarımızı gönderip o dağlarda petrolü, milyonlarca yıldır orada duran o petrolü çıkarmak, üretmek ve ekonomimize katmak nasip oldu. Dolayısıyla terörsüz bölgeye geçtiğimizde, Türkiye terörden tamamıyla kurtulduğunda ne kadar önemli bir ekonomik ve sosyal etkisi olacağını da bir parça göstermiş oldu. Çünkü Gabar'da, Şırnak'ta artık dağlarda 3 bin 600 tane gencimiz çalışıyor. Yüzde 80'i o bölgeden, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şırnak'ın çocukları. Bu önemli projeyle birlikte hem ekonomik katkısı hem çok önemli bir sosyal etkisiyle beraber Türkiye petrol ve gazda önemli bir aşamaya geldi"diye konuştu.