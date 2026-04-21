Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Samsunspor deplasmanına çıkıyor.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bu maçla 293. maçına çıkacak ve şu ana kadar 292 maçta 177 galibiyet aldı.

İki takım Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak ve geçmiş 10 maçta Trabzonspor 7, Samsunspor 3 galibiyet elde etti.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyonluk yaşayarak en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda.