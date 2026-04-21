Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u penaltılarla eleyerek yarı finale yükseldi.
Bordo mavililer, beyaz noktadan yapılan atışlar sonucu 3-1 üstünlük kurarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Fatih Tekke ve öğrencileri, Gençlerbirliği ile finale yükselmek adına karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahasına giren Holse'nin pasında kale ağzında topla buluşan Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin solundan auta çıktı.
28. dakikada Coulibaly'nin sağdan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Tomasson'un şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
33. dakikada Ndiaye ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Holse'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Pina'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Augusto'nun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.
60. dakikada sol kanattan Zeki'nin kullandığı kornerde top doğrudan kaleye giderken, kaleci Onana parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Coulibaly'nin penaltı noktasına doğru pasında Ndiaye'nin şutunda kaleci Onana topu kurtardı.
77. dakikada Augusto'nun aşırttığı topa Onuachu'nun yarım volesinde kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
86. dakikada Augusto'nun şutunda kaleci Okan'dan dönen topu Onuachu tamamlamak isterken araya defans girerek, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Muçi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
97. dakikada Bouchouari'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
109. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yunus'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Samsunspor maçına bir değişiklikle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, Anthony Nwakaeme'nin yerine Tim Jabol-Folcarelli'yi ilk 11'e aldı.
Fransız futbolcu orta alanda Oulai ile yeniden ikili oluştururken sol kanatta ise Zubkov ve Augusto değişerek görev yaptı.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Karadeniz'in iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren çeyrek final maçında Trabzonspor şu ilk 11'le mücadele verdi: Onana, Mustafa, Pina, Savic, Nwaiwu, Ozan, Oulai, Folcarelli, Augusto, Zubkov, Onuachu.
RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan çeyrek final mücadelesinin ardından son 4 takım arasına kalan taraf, Gençlerbirliği'nin rakibi olacak.
Bu aşamadaki zorlu randevu 12, 13 veya 14 Mayıs'ta oynanacak.
FARKLI RAKİPLERE KARŞI TARİHİ ZAFERLER
Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etmişti.
SON FİNALLERDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamamıştı.. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.
