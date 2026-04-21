Karadeniz'de kupanın kralı Fırtına! Trabzonspor Samsunspor'u penaltılarla eledi

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bir yarı finalist daha belirlendi. Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını Samsun'da paylaştı. Adını son 4 takım arasına yazdıran taraf penaltılar sonucu bordo mavililer oldu. İşte kritik maçta yaşananlar...

Karadeniz'de kupanın kralı Fırtına! Trabzonspor Samsunspor'u penaltılarla eledi
  • Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Samsunspor deplasmanına çıkıyor.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bu maçla 293. maçına çıkacak ve şu ana kadar 292 maçta 177 galibiyet aldı.
  • İki takım Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak ve geçmiş 10 maçta Trabzonspor 7, Samsunspor 3 galibiyet elde etti.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyonluk yaşayarak en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda.
  • Trabzonspor, son iki Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 ve Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u penaltılarla eleyerek yarı finale yükseldi.

Bordo mavililer, beyaz noktadan yapılan atışlar sonucu 3-1 üstünlük kurarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Fatih Tekke ve öğrencileri, Gençlerbirliği ile finale yükselmek adına karşılaşacak.

Trabzonspor Samsunspor ile Samsun'da karşılaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahasına giren Holse'nin pasında kale ağzında topla buluşan Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin solundan auta çıktı.

28. dakikada Coulibaly'nin sağdan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Tomasson'un şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

33. dakikada Ndiaye ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Holse'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Pina'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Augusto'nun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

60. dakikada sol kanattan Zeki'nin kullandığı kornerde top doğrudan kaleye giderken, kaleci Onana parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Coulibaly'nin penaltı noktasına doğru pasında Ndiaye'nin şutunda kaleci Onana topu kurtardı.

77. dakikada Augusto'nun aşırttığı topa Onuachu'nun yarım volesinde kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada Augusto'nun şutunda kaleci Okan'dan dönen topu Onuachu tamamlamak isterken araya defans girerek, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Muçi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

97. dakikada Bouchouari'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

109. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yunus'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Oleksandr Zubkov ilk 11'deki yerini aldı

TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Samsunspor maçına bir değişiklikle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, Anthony Nwakaeme'nin yerine Tim Jabol-Folcarelli'yi ilk 11'e aldı.

Fransız futbolcu orta alanda Oulai ile yeniden ikili oluştururken sol kanatta ise Zubkov ve Augusto değişerek görev yaptı.

Christ Inao Oulai, Folcarelli ile birlikte orta sahada görev yaptı

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Karadeniz'in iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren çeyrek final maçında Trabzonspor şu ilk 11'le mücadele verdi: Onana, Mustafa, Pina, Savic, Nwaiwu, Ozan, Oulai, Folcarelli, Augusto, Zubkov, Onuachu.

Mustafa Eskihellaç yine sol bekteydi

RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan çeyrek final mücadelesinin ardından son 4 takım arasına kalan taraf, Gençlerbirliği'nin rakibi olacak.

Bu aşamadaki zorlu randevu 12, 13 veya 14 Mayıs'ta oynanacak.

Smasunspor ve Trabzonspor bu sezon 3. kez karşılaştı

FARKLI RAKİPLERE KARŞI TARİHİ ZAFERLER

Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etmişti.

Wagner Pina, Tomasson ile mücadele ederken

SON FİNALLERDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamamıştı.. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Trabzonspor 2 transferi bitiriyor! Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadenizde sona doğruTrabzonspor 2 transferi bitiriyor! Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadenizde sona doğru
Trabzonspor 2 transferi bitiriyor! Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'de sona doğru
Trabzonsporun 3. transferi de belli! İbrahim Kaya pazarlığı başladıTrabzonsporun 3. transferi de belli! İbrahim Kaya pazarlığı başladı
Trabzonspor'un 3. transferi de belli! İbrahim Kaya pazarlığı başladı

