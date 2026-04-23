Trabzonspor'dan 23 Nisan'da anlamlı hareket! Forma gelirleri LÖSEV'e

Trabzonspor, 23 Nisan kapsamında öğrencilerin tasarladığı formaları satışa çıkararak gelirini LÖSEV’e bağışlayacak. Proje, hem çocukların hayal gücünü sahaya taşıdı hem de sosyal sorumluluk mesajı verdi.

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çeken bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Bordo-mavili kulüp, öğrencilerin boyadığı özel formaları satışa sunarak elde edilecek geliri LÖSEV'e bağışlayacağını duyurdu.


ÇOCUKLARIN HAYALLERİ FORMADA

Kulübün paylaştığı videoda, Düzköy'deki Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencilerinin sınıfta kendileri için hazırlanan formaları boyadığı anlar yer aldı. Öğrenciler, 23 Nisan teması ve Trabzonspor'a dair figürlerle formaları renklendirdi.

Çalışmada Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Andre Onana, Tim Jabol Folcarelli, Felipe Augusto ve Paul Onuachu gibi oyuncuların formaları çocukların çizimleriyle farklı bir görünüme kavuştu.

GELİR LÖSEV'E BAĞIŞLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yine 23 Nisan'da, yine çocuklarımızın hayalleri formamızda. Çocuklarımızın çizimleriyle özelleştirilen formalarımız maçın ardından satışa sunulacak, elde edilecek tüm gelir LÖSEV'e bağışlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Öte yandan Trabzonspor, İstanbul'da hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum gününü de unutmadı. Kulüp, genç ismin fotoğrafıyla birlikte duygusal bir mesaj paylaşarak anma gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

