Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çeken bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Bordo-mavili kulüp, öğrencilerin boyadığı özel formaları satışa sunarak elde edilecek geliri LÖSEV'e bağışlayacağını duyurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! ❤️ pic.twitter.com/pOTnf9iJBh — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 23, 2026



ÇOCUKLARIN HAYALLERİ FORMADA

Kulübün paylaştığı videoda, Düzköy'deki Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencilerinin sınıfta kendileri için hazırlanan formaları boyadığı anlar yer aldı. Öğrenciler, 23 Nisan teması ve Trabzonspor'a dair figürlerle formaları renklendirdi.

Çalışmada Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Andre Onana, Tim Jabol Folcarelli, Felipe Augusto ve Paul Onuachu gibi oyuncuların formaları çocukların çizimleriyle farklı bir görünüme kavuştu.