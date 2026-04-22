Fatih Tekke'den kupada kritik karar! Trabzonspor'un Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. yarı finalist Karadeniz'de belli olacak. Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, rakibini yenerek son 4 takım arasına kalmak amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Fatih Tekke kadrosunu netleştirdi. Deneyimli çalıştırıcının sol bekte Mustafa'ya, sol kanatta ise kendisini iyi hissetmesi haline Muçi'ye şans vermesi bekleniyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

  • Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın saat 18.45'te Samsunspor'a deplasmanda konuk olacak.
  • Bordo-mavili takım, Türkiye Kupası'nda bu maçla birlikte 293. maçına çıkacak ve geride kalan 292 maçta 177 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı.
  • Trabzonspor ile Samsunspor kupada 11. kez karşılaşacak ve önceki 10 maçta Trabzonspor 7, Samsunspor 3 galibiyet elde etti.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyonluk yaşayarak Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda bulunuyor.
  • Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yarı finale yükselmek için galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak ve yarı finale yükselmek için mücadele verecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri galibiyetten başka bir şey düşünmezken Fırtına'nın sahaya çıkacağı ilk 11 de şekillendi.

Trabzonspor kupadaki son 2 sezonda final oynadı ancak kaybetti

KUPADA 293. MAÇ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçıyla birlikte kupada 293. maçına çıkacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın saat 18.45'te Samsunspor'a konuk olacak. Kupada A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. Daha sonra Fethiyespor'u 3-0 geçen Trabzonspor, son maçında Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup etti ve grubu 9 puanla tamamladı. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında yarı final bileti almak için mücadele edecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Samsunspor maçıyla kupada 293. maçına çıkacak. Geride kalan 292 maçta 177 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderirken kalesinde ise 236 gol gördü.

KUPADA 11. KEZ RAKİPLER

Trabzonspor, Samsunspor ile kupada 11. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında kupada oynanan 10 maçta bordo-mavililer 7 galibiyet elde ederken, ev sahibi Samsunspor ise 3 galibiyet aldı.

Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 20 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü.

Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan 4 maçta ise Trabzonspor 3 galibiyet elde ederken 1 maçta mağlup oldu. Bordo-mavililerin 7 golüne ev sahibi Samsunspor 2 golle yanıt verdi.

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Kupaya 2. Lig'den itibaren katılan Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonuyla birlikte organizasyonun güçlü ekiplerinden biri haline geldi. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez kupayı kazandı.

TARİHİ ZAFERLER

Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.

SON FİNALLERDE ÜZGÜN AYRILDI

Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı.

Bordo-mavililer, Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Augusto, Zubkov, Muçi, Onuachu

Trabzonspor'un 3. transferi de belli! İbrahim Kaya pazarlığı başladı

