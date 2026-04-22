Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yarı finale yükselmek için galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyonluk yaşayarak Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda bulunuyor.

Trabzonspor ile Samsunspor kupada 11. kez karşılaşacak ve önceki 10 maçta Trabzonspor 7, Samsunspor 3 galibiyet elde etti.

Bordo-mavili takım, Türkiye Kupası'nda bu maçla birlikte 293. maçına çıkacak ve geride kalan 292 maçta 177 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak ve yarı finale yükselmek için mücadele verecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri galibiyetten başka bir şey düşünmezken Fırtına'nın sahaya çıkacağı ilk 11 de şekillendi.

Bordo-mavililer, bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderirken kalesinde ise 236 gol gördü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın saat 18.45'te Samsunspor'a konuk olacak. Kupada A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. Daha sonra Fethiyespor'u 3-0 geçen Trabzonspor, son maçında Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup etti ve grubu 9 puanla tamamladı. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında yarı final bileti almak için mücadele edecek.

Felipe Augusto Başakşehir'e attığı gol sonrası maça daha motive çıkacak

KUPADA 11. KEZ RAKİPLER

Trabzonspor, Samsunspor ile kupada 11. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında kupada oynanan 10 maçta bordo-mavililer 7 galibiyet elde ederken, ev sahibi Samsunspor ise 3 galibiyet aldı.

Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 20 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü.

Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan 4 maçta ise Trabzonspor 3 galibiyet elde ederken 1 maçta mağlup oldu. Bordo-mavililerin 7 golüne ev sahibi Samsunspor 2 golle yanıt verdi.

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Kupaya 2. Lig'den itibaren katılan Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonuyla birlikte organizasyonun güçlü ekiplerinden biri haline geldi. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez kupayı kazandı.