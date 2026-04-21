Trabzonspor'un 3. transferi de belli! İbrahim Kaya pazarlığı başladı

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek ve şampiyonluk hedefiyle yola çıkmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin, Serie A ekiplerinden Genoa’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile Köln U19 takımında oynayan Thierry Karadeniz transferlerinde mutlu sona yaklaşan Fırtına, Alanyaspor'dan da İbrahim Kaya'yı istiyor.

  • Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki İbrahim Kaya'yı kadrosuna katmak için transfer çalışması başlatıyor.
  • Teknik Direktör Fatih Tekke, yerli rotasyonu güçlendirmek için hazırladığı raporda İbrahim Kaya'nın ismini yönetime öncelikli olarak sundu.
  • Trabzonspor yönetiminin kısa süre içinde Alanyaspor ile pazarlık masasına oturması ve transferi kamp öncesi tamamlaması bekleniyor.
  • İbrahim Kaya bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 10 numara bölgesinde görev alarak 5 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Trabzonspor, Thierry Karadeniz ve Ruslan Malinovskyi transferlerini tamamlamak üzereyken İbrahim Kaya'yı sıradaki hamle olarak planlıyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girip şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Thierry Karadeniz ile sözleşme imzalamak üzere olan, Ruslan Malinovskyi ile de 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşan bordo-mavililerin sıradaki transfer hamlesinin Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya olması bekleniyor.

Trabzonspor gelecek sezon alternatifli bir kadro ile mücadele etmek amacında

FATİH TEKKE İSTİYOR

Bordo-mavililerde yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen teknik heyetin, 25 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu raporda İbrahim Kaya'nın isminin öne çıktığı ifade edildi.

İbrahim Kaya bu sezon 5 gol atıp 1 asist yaptı

İBRAHİM KAYA GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Trabzonspor'da transfer gündeminin yeni halkasını İbrahim Kaya oluşturdu. Bordo-mavililerin, Alanyaspor forması giyen futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin, bu transferi özellikle kadro derinliği açısından önemli gördüğü aktarıldı. İbrahim Kaya'nın teknik heyetin raporunda öncelikli isimlerden biri olduğu belirtildi.

Trabzonspor, İbrahim Kaya ile yerli rotasyonunu güçlendirmek amacında

PAZARLIKLARIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, İbrahim Kaya transferinin kamp öncesi tamamlanmasını istediği kaydedildi. Bu nedenle bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde Alanyaspor ile pazarlık masasına oturmasının beklendiği ifade edildi.

Transferin kamp dönemi başlamadan sonuçlandırılmak istenmesi, Trabzonspor'un bu hamlede süreci hızlandırmayı planladığını gösterdi. Yönetimin, görüşmeleri kısa sürede netleştirmeyi amaçladığı öne sürüldü.

İbrahim Kaya daha önce Trabzon ekiplerinden Ofspor'un da formasını giymişti

10 NUMARADA SKOR KATKISI VERDİ

Bu sezon daha çok 10 numara bölgesinde görev alan İbrahim Kaya, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Trabzonspor 2 transferi bitiriyor! Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'de sona doğru

