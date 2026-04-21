Yeni sezona iddialı bir kadroyla girip şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Thierry Karadeniz ile sözleşme imzalamak üzere olan, Ruslan Malinovskyi ile de 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşan bordo-mavililerin sıradaki transfer hamlesinin Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya olması bekleniyor.
FATİH TEKKE İSTİYOR
Bordo-mavililerde yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen teknik heyetin, 25 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu raporda İbrahim Kaya'nın isminin öne çıktığı ifade edildi.
İBRAHİM KAYA GÜNDEMİN İLK SIRASINDA
Trabzonspor'da transfer gündeminin yeni halkasını İbrahim Kaya oluşturdu. Bordo-mavililerin, Alanyaspor forması giyen futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin, bu transferi özellikle kadro derinliği açısından önemli gördüğü aktarıldı. İbrahim Kaya'nın teknik heyetin raporunda öncelikli isimlerden biri olduğu belirtildi.
PAZARLIKLARIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, İbrahim Kaya transferinin kamp öncesi tamamlanmasını istediği kaydedildi. Bu nedenle bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde Alanyaspor ile pazarlık masasına oturmasının beklendiği ifade edildi.
Transferin kamp dönemi başlamadan sonuçlandırılmak istenmesi, Trabzonspor'un bu hamlede süreci hızlandırmayı planladığını gösterdi. Yönetimin, görüşmeleri kısa sürede netleştirmeyi amaçladığı öne sürüldü.
10 NUMARADA SKOR KATKISI VERDİ
Bu sezon daha çok 10 numara bölgesinde görev alan İbrahim Kaya, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.