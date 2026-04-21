Trabzonspor 2 transferi bitiriyor! Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'de sona doğru

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bir futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Diğerine de teklif yaptı. Bordo mavililer Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

  • Trabzonspor, Köln'ün alt yaş kategorilerinde oynayan 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Thierry Karadeniz ile prensip anlaşmasına vardı.
  • Bordo-mavili kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marsilya'nın 31 yaşındaki oyun kurucu Ruslan Malinovskyi'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti.
  • Annesi Türk babası Orta Afrikalı olan Thierry Karadeniz, bu sezon U19 takımında 20 maçta 601 dakika oynadı ve 2 gol 1 asist kaydetti.
  • Ruslan Malinovskyi bu sezon 31 maçta 6 gol 3 asist üretti ve güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak belirlendi.
  • Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor yönetimi, bir kanat ve bir oyun kurucu transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu sezon kurduğu kadro ve yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Trabzonspor'da gelecek senenin yapılanması için kollar sıvandı. Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda bir kanat ve orta saha için oyun kurucu için anlaşma aşamasına gelindi.

Thierry Karadeniz'in babası Orta Afrikalı annesi Türk

İLK HAMLE THIERRY KARADENİZ

Trabzonspor, gelecek sezonun ilk transferi olarak Thierry Karadeniz'e imza attırmak üzere. Karadeniz temsilcisi, Köln'ün alt yaş kategorilerinde forma giyen sol kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

601 DAKİKA OYNADI

Futbol hayatına Viktoria Köln'de başlayan Thierry Karadeniz, sonrasında Köln'e geçiş yaptı. U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Bu sezon 20 karşılaşmada 601 dakika görev yaparak 2 gol attı. Bir de asisti var.

ANNESİ TÜRK BABASI ORTA AFRİKALI

Thierry Karadeniz kimdir? sorusunun en çok merak edilen kısmı ise Türkiye ile olan bağı. 22 Haziran 2008 tarihinde doğan 17 yaşındaki futbolcunun annesi Türk, babası ise Orta Afrikalı. Milli takım seçimini ise şimdilik Türkiye'den yana kullanmış durumda. 3 karşılaşmaya çıkıp 2 kez ağları sarstı.

Ruslan Malinovskyi'nin kontratı sezon sonunda bitiyor

MALINOVSKYI BOMBASI

Bu sezon sıkça yokluğunu hissettiği oyun kurucu eksikliğini gidermek isteyen Trabzonspor'un tercihi Ruslan Malinovskyi oldu. Takımdaki Ukraynalı futbolcuları avantaj olarak kullanmayı planlayan yönetim, 31 yaşındaki yıldızın peşine düştü.

KONTRATI BİTİYOR

Ruslan Malinovskyi bu sezon çıktığı 31 maçta 6 kez fileleri sarsıp 3 de asist yaptı ve 2133 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan sol ayaklı maestronun kontratı sezon sona erecek. Bu nedenle de bonservis bedeli ödenmeyecek.

TEKLİF YAPILDI

Marek Hamsik sonrasında 8 numara konusunda bir hayli dertli olan Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Transfer büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi. Shakhtar sonrasında FK Sevastopol, Zorya Luhansk, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları da giyen deneyimli futbolcu, kariyerinde sakatlık nedeniyle 105 karşılaşmada görev yapamadı.

