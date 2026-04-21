Ruslan Malinovskyi bu sezon 31 maçta 6 gol 3 asist üretti ve güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak belirlendi.

Bordo-mavili kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marsilya'nın 31 yaşındaki oyun kurucu Ruslan Malinovskyi'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Bu sezon kurduğu kadro ve yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Trabzonspor 'da gelecek senenin yapılanması için kollar sıvandı. Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda bir kanat ve orta saha için oyun kurucu için anlaşma aşamasına gelindi.

Thierry Karadeniz'in babası Orta Afrikalı annesi Türk

İLK HAMLE THIERRY KARADENİZ

Trabzonspor, gelecek sezonun ilk transferi olarak Thierry Karadeniz'e imza attırmak üzere. Karadeniz temsilcisi, Köln'ün alt yaş kategorilerinde forma giyen sol kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

601 DAKİKA OYNADI

Futbol hayatına Viktoria Köln'de başlayan Thierry Karadeniz, sonrasında Köln'e geçiş yaptı. U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Bu sezon 20 karşılaşmada 601 dakika görev yaparak 2 gol attı. Bir de asisti var.

ANNESİ TÜRK BABASI ORTA AFRİKALI

Thierry Karadeniz kimdir? sorusunun en çok merak edilen kısmı ise Türkiye ile olan bağı. 22 Haziran 2008 tarihinde doğan 17 yaşındaki futbolcunun annesi Türk, babası ise Orta Afrikalı. Milli takım seçimini ise şimdilik Türkiye'den yana kullanmış durumda. 3 karşılaşmaya çıkıp 2 kez ağları sarstı.