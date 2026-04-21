Bu sezon kurduğu kadro ve yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Trabzonspor'da gelecek senenin yapılanması için kollar sıvandı. Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda bir kanat ve orta saha için oyun kurucu için anlaşma aşamasına gelindi.
İLK HAMLE THIERRY KARADENİZ
Trabzonspor, gelecek sezonun ilk transferi olarak Thierry Karadeniz'e imza attırmak üzere. Karadeniz temsilcisi, Köln'ün alt yaş kategorilerinde forma giyen sol kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. 5 yıllık sözleşme imzalanacak.
601 DAKİKA OYNADI
Futbol hayatına Viktoria Köln'de başlayan Thierry Karadeniz, sonrasında Köln'e geçiş yaptı. U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Bu sezon 20 karşılaşmada 601 dakika görev yaparak 2 gol attı. Bir de asisti var.
ANNESİ TÜRK BABASI ORTA AFRİKALI
Thierry Karadeniz kimdir? sorusunun en çok merak edilen kısmı ise Türkiye ile olan bağı. 22 Haziran 2008 tarihinde doğan 17 yaşındaki futbolcunun annesi Türk, babası ise Orta Afrikalı. Milli takım seçimini ise şimdilik Türkiye'den yana kullanmış durumda. 3 karşılaşmaya çıkıp 2 kez ağları sarstı.
MALINOVSKYI BOMBASI
Bu sezon sıkça yokluğunu hissettiği oyun kurucu eksikliğini gidermek isteyen Trabzonspor'un tercihi Ruslan Malinovskyi oldu. Takımdaki Ukraynalı futbolcuları avantaj olarak kullanmayı planlayan yönetim, 31 yaşındaki yıldızın peşine düştü.
KONTRATI BİTİYOR
Ruslan Malinovskyi bu sezon çıktığı 31 maçta 6 kez fileleri sarsıp 3 de asist yaptı ve 2133 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan sol ayaklı maestronun kontratı sezon sona erecek. Bu nedenle de bonservis bedeli ödenmeyecek.
TEKLİF YAPILDI
Marek Hamsik sonrasında 8 numara konusunda bir hayli dertli olan Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Transfer büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi. Shakhtar sonrasında FK Sevastopol, Zorya Luhansk, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları da giyen deneyimli futbolcu, kariyerinde sakatlık nedeniyle 105 karşılaşmada görev yapamadı.