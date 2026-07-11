Altı Üstü İstanbul’un Fahriye’si Öykü Gürman’dan dev repertuar

Dizinin üçüncü bölümünde Adana yöresine ait sevilen türkü "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", dördüncü bölümünde ise Ahmet Kaya'dan "Kum Gibi" şarkılarını yorumlayan Gürman, bu hafta ekrana gelecek beşinci bölümde Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" adlı unutulmaz eserini seslendirecek.

Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı