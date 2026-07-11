Altı Üstü İstanbul’un Fahriye’si Öykü Gürman’dan dev repertuar
ATV’nin NTC Medya imzalı dizisi “Altı Üstü İstanbul”, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde izleyiciyle buluşan müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor. Dizide Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, seslendirdiği eserlerle sahnelerin duygusunu güçlendirirken, performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dizinin üçüncü bölümünde Adana yöresine ait sevilen türkü "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", dördüncü bölümünde ise Ahmet Kaya'dan "Kum Gibi" şarkılarını yorumlayan Gürman, bu hafta ekrana gelecek beşinci bölümde Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" adlı unutulmaz eserini seslendirecek.Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı
Fahriye'nin hikâyesiyle bütünleşen şarkılar, dizinin duygusal atmosferini güçlendirirken, her hafta izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm Fragman
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!
Buse Sarı Takvim.com.tr Televizyon