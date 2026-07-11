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Altı Üstü İstanbul’un Fahriye’si Öykü Gürman’dan dev repertuar

ATV’nin NTC Medya imzalı dizisi “Altı Üstü İstanbul”, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde izleyiciyle buluşan müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor. Dizide Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, seslendirdiği eserlerle sahnelerin duygusunu güçlendirirken, performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.

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Altı Üstü İstanbul’un Fahriye’si Öykü Gürman’dan dev repertuar

Dizinin üçüncü bölümünde Adana yöresine ait sevilen türkü "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", dördüncü bölümünde ise Ahmet Kaya'dan "Kum Gibi" şarkılarını yorumlayan Gürman, bu hafta ekrana gelecek beşinci bölümde Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" adlı unutulmaz eserini seslendirecek.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı
Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı izleAltı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı izle
Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı izle

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, ATVFotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, ATV

Fahriye'nin hikâyesiyle bütünleşen şarkılar, dizinin duygusal atmosferini güçlendirirken, her hafta izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm Fragman
Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm FragmanAltı Üstü İstanbul 5. Bölüm Fragman
Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm Fragman

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Altı Üstü İstanbul’un Fahriye’si Öykü Gürman’dan dev repertuar-3

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