6.turda gelen 195.000 TL'lik teklifi reddederek son tura geçen Ali Osman, şanslı yağmurluğunu giyerek iki mavi kutu açtırmayı başardı. 440.000 TL'lik banka teklifini eşiyle birlikte değerlendiren Ali Osman, kutusuna gitmemeyi seçerek teklife "varım" dedi ve yarışmadan 440.000 TL kazanarak ayrıldı. Kendi kutusundan ise 250.000 TL çıktı.

Kaynak: atv 6. BÖLÜMDE NELER OLDU? Programının 6. bölüm yarışmacısı Sivaslı Erdi Akkuş oldu. 35 yaşındaki Erdi, çocukları Ulaş ve Duha için yarıştığını söylerken, büyük ödülü kazanması halinde aile işletmeleri olan kasap dükkanlarını büyütmeyi hedefledi. Daha önce yaşadığı bir iş kazasında kalbi durduğu için hayatına ikinci şans olarak bakan Erdi, insanların hiçbir şeyi ertelememesi gerektiğini anlattı.

1 numaralı kutuyla yarışan Erdi, ilk turlarda açtırdığı büyük tutarlara rağmen moralini yüksek tutmayı başardı. 2. turda 3 Milyon TL'yi, 3. turda ise 5 Milyon TL'yi açtıran Erdi, buna rağmen "her anıyla güzel hayat" diyerek oyuna devam etti. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Erdi, zaman zaman vefat eden babasıyla ilgili anılarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.