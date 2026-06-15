"Var Mısın Yok Musun"da Esra Erol’la 5 milyon TL heyecanı: Yeni günleriyle atv ekranlarında
Ekranların efsane yarışma programı “Var Mısın Yok Musun”, ünlü sunucu Esra Erol’un enerjik sunumu ve yenilenen formatıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının 5 milyon liralık büyük ödül için bankaya karşı strateji savaşı verdiği program, artık salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftada 3 gün yayınlanacak.
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- Esra Erol'un sunumuyla 'Var Mısın Yok Musun' yarışması atv'de yayınlanmaya devam ediyor.
- Yarışma, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 20.00'de ekrana geliyor.
- 22 yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı mücadele ediyor.
- Programda şans ve stratejinin önemi ön plana çıkıyor.
- Yarışmanın 7., 8. ve 9. bölümleri 16-17-18 Haziran 2026 tarihlerinde yayınlanacak.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla yeni günlerinde izleyici ile buluşuyor.
HAFTADA ÜÇ GÜN EKRANLARDA
Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftada 3 gün ekrana gelecek. 7.bölüm salı, 8.bölüm çarşamba ve 9.bölüm perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de.
Yayın Günü: 16-17-18 Haziran 2026 / Salı-Çarşamba-Perşembe
Yayın Saati: 20.00
22 YARIŞMACI BANKAYA KARŞI YARIŞIYOR
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor.
Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.
YENİ BÖLÜMLERİYLE ATV'DE
"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle salı, çarşamba ve perşembe akşamları saat 20.00'de atv'de!