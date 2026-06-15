22 yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı mücadele ediyor.

Esra Erol'un sunumuyla 'Var Mısın Yok Musun' yarışması atv'de yayınlanmaya devam ediyor.

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla yeni günlerinde izleyici ile buluşuyor.

Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftada 3 gün ekrana gelecek. 7.bölüm salı, 8.bölüm çarşamba ve 9.bölüm perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de.

Esra Erol

22 YARIŞMACI BANKAYA KARŞI YARIŞIYOR

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor.

Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.