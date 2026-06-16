Var Mısın Yok Musun Ali Osman'ın uğurlu sarı yağmurluğu gecenin yönünü değiştirdi
Var Mısın Yok Musun’da sarı yağmurluğuyla stüdyonun havasını değiştiren Ali Osman, bankanın peş peşe gelen dev teklifleri karşısında eşi Ümhan ile kritik bir karara imza attı. Peki, risk alan yarışmacının kendi kutusundan ne çıktı?
Hızlı Özet Göster
- Var Mısın Yok Musun yarışmasında Ali Osman, bankanın 440.000 TL teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.
- Ali Osman, yarışma sırasında bankanın 195.000 TL teklifini reddederek devam etmiş, ardından gelen 440.000 TL teklifini eşi Ümhan'la birlikte kabul etmişti.
- Yarışmacının kendi kutusunda 250.000 TL olduğu ortaya çıktı ve Ali Osman bankanın teklifini kabul ederek 190.000 TL daha fazla kazanmış oldu.
- Ali Osman yarışma boyunca uğuruna inandığı sarı yağmurluğunu giydi ve Feyzanur, İhsan ve Dilek'in kutularından sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 1.000 TL çıktı.
- Esra Erol'un sunduğu programda Ali Osman'ın kararı stüdyoda büyük sevinç yarattı.
Var Mısın Yok Musun'da Ali Osman'ın sarı yağmurlukla çıktığı yarışma, kısa sürede stüdyonun en hareketli anlarından birine dönüştü. Düşük kutular geldikçe sevinç büyüdü, sohbetler kahkahaya karıştı. Finalde ise Ali Osman'ı bütün geceyi değiştirecek bir karar bekliyordu.
ÖNCE YAĞMURLUK GELDİ, SONRA CESARET
Ali Osman, yarışmanın kritik bölümünde uğuruna inandığı sarı yağmurluğunu yeniden giydi. Turuncu beresi ve neşeli tavrıyla stüdyonun havasını değiştiren yarışmacı, bankanın teklifini dinlerken bile gerginliğini saklayamadı.
Banka, Ali Osman'ın kutusunu almak için 195.000 TL teklif etti. Bu teklif, güvenli bir çıkış kapısıydı. Ancak Ali Osman o kapıdan geçmedi.
Esra Erol'un sorusunun ardından kısa bir duraksama yaşandı. Ali Osman butona uzandı ve "Yokum abi" diyerek yarışmaya devam etti.
O andan sonra stüdyoda tek bir beklenti vardı: Sarı yağmurluk gerçekten uğur getirecek miydi?
FEYZANUR'UN KUTUSUNDA NEFESLER TUTULDU
Ali Osman'ın yeni hedefi 6 numaralı kutu oldu. Kutunun sahibi Feyzanur, diğer yarışmacıları yanına çağırırken heyecan bir anda büyüdü.
Feyzanur, Ali Osman'ı yanına alırken ona sağ tarafında durmasını söyledi. Çünkü orası onun uğurlu tarafıydı. Ali Osman da kutuya dönüp esprili bir uyarı yaptı.
"Bana ufak aç" diyerek kutuya seslenen Ali Osman, stüdyodaki gerilimi bir anda kahkahaya çevirdi.
Geri sayım başladı. Herkes 10'dan geriye doğru sayarken Feyzanur kutunun kapağını yavaşça araladı.
25 TL ÇIKINCA SEVİNÇ PATLADI
6 numaralı kutudan yalnızca 25 TL çıktı. Bu sonuç, Ali Osman için büyük bir rahatlama anlamına geliyordu. Çünkü yüksek ödüller hala oyundaydı.
Ali Osman sevinçle yerinden fırladı. Yarışmacılar birbirine sarıldı, stüdyoda alkış ve çığlıklar yükseldi.
Feyzanur'un sevinci ise yalnızca kutudan çıkan miktarla sınırlı değildi. Eğitim hayalini hatırlatarak Ali Osman'a sarıldı. Ali Osman da ona destek sözü verdi.
O an yarışmanın heyecanı, kısa süreliğine duygusal bir sahneye dönüştü. Esra Erol'un Ümhan'ı sahneye davet etmesiyle stüdyodaki duygu daha da arttı.
50 TL İLE GELEN İLK BÜYÜK RAHATLAMA
Ali Osman'ın gecesinde düşük kutular peş peşe gelmeye başladı. Bunlardan biri de İhsan'ın önündeki 3 numaralı kutuydu.
Stüdyo hep birlikte geri sayıma geçti. Kutu açıldığında içinden 50 TL çıktı.
Ali Osman bu sonucu görünce adeta havalara uçtu. Bir önceki yüksek gerilimin ardından gelen 50 TL, yarışmacının omuzlarından büyük bir yük aldı.
Esra Erol da Ali Osman'ın sevincine ortak oldu. Stüdyoda artık herkes aynı şeyi hissediyordu: Bu tur Ali Osman'ın lehine dönüyordu.
12 NUMARADAN 1.000 TL GELDİ
Stüdyoda bu kez 10'dan geriye doğru daha coşkulu bir sayım yapıldı. Dilek kutusunu açtı ve içinden 1.000 TL çıktı.
Ali Osman'ın beklediği düşük miktar gelmişti. Yarışmacı sevinçle stüdyoda koşmaya başladı.
Bu sonuçla Ali Osman, kritik turu istediği gibi geçirdi. Düşük kutular açılmış, yüksek miktarlar oyunda kalmıştı.
Gecenin tansiyonu artık başka bir noktaya taşınıyordu. Çünkü her doğru kutu, bankanın yeni hamlesini daha merak edilir hale getiriyordu.
ALİ OSMAN'IN ŞANSINI BÜYÜTEN KUTULAR
Yarışmanın akışında peş peşe gelen düşük miktarlar, Ali Osman'ın elini güçlendirdi. Stüdyoda büyük sevinç yaratan kutular şöyle oldu:
|Kutu
|Kutu sahibi
|Çıkan miktar
|6 numara
|Feyzanur
|25 TL
|3 numara
|İhsan
|50 TL
|12 numara
|Dilek
|1.000 TL
Bu tablo, Ali Osman'ın neden bu kadar sevindiğini de gösterdi. Açılan her düşük kutu, kendi kutusundaki ihtimali daha değerli hale getirdi.
SON TEKLİF GELDİ, STÜDYO SESSİZLEŞTİ
Gecenin en ağır anı bankanın son teklifinde yaşandı. Bu kez rakam çok daha büyüktü.
Banka, Ali Osman'ın 7 numaralı kutusunu satın almak için 440.000 TL teklif etti.
Stüdyodaki neşe bir anda yerini sessizliğe bıraktı. Yarışmacı arkadaşları da bu noktada Ali Osman'a düşünerek karar vermesi gerektiğini söyledi.
Fatih, riskin büyüdüğünü hatırlattı. Ali Osman'a eşini de yanına alıp parayla eve gitmesini önerdi.
Ali Osman bu kez yalnız değildi. Yanında eşi Ümhan vardı.Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final: Bankanın teklifine ne cevap verdi
BUTONA EŞİNİN ELİNİ TUTARAK BASTI
Esra Erol klasik soruyu sordu. Ali Osman, 440.000 TL'lik teklif karşısında kararını vermek için birkaç saniye daha bekledi.
Sonra Ümhan'ın elini tuttu. Onu öptü ve butona bastı.
Ali Osman, bankanın teklifine "Varım" dedi.
Stüdyoda alkışlar yükseldi. Uzun süren gerilim, yerini büyük bir rahatlamaya bıraktı. Ali Osman artık 440.000 TL'yi garantilemişti.
Ancak gecenin merakı henüz bitmemişti. Çünkü herkesin aklında aynı soru vardı: Kendi kutusunda ne vardı?
7 NUMARALI KUTU AÇILINCA KARARIN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI
Ali Osman, kutusunda 750.000 TL olduğunu hissettiğini söyledi. Ümhan ise içinden 250.000 TL çıkmasını diledi.
Bir kez daha geri sayım başladı. Bu kez açılan kutu, Ali Osman'ın yarışma boyunca önünde duran kendi kutusuydu.
Esra Erol 7 numaralı kutuyu açtı. Kutudan 250.000 TL çıktı.
Bu sonuçla Ali Osman'ın kararı daha da anlam kazandı. Bankanın 440.000 TL'lik teklifini kabul eden yarışmacı, kendi kutusundaki miktarın 190.000 TL üzerine çıkmış oldu.
Ali Osman ve Ümhan birbirlerine sarıldı. Sarı yağmurlukla başlayan gece, 440.000 TL'lik mutlu finalle sona erdi.