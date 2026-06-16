Var Mısın Yok Musun Ali Osman'ın uğurlu sarı yağmurluğu gecenin yönünü değiştirdi

Ali Osman yarışma boyunca uğuruna inandığı sarı yağmurluğunu giydi ve Feyzanur, İhsan ve Dilek'in kutularından sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 1.000 TL çıktı.

Yarışmacının kendi kutusunda 250.000 TL olduğu ortaya çıktı ve Ali Osman bankanın teklifini kabul ederek 190.000 TL daha fazla kazanmış oldu.

Var Mısın Yok Musun yarışmasında Ali Osman, bankanın 440.000 TL teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun'da Ali Osman'ın sarı yağmurlukla çıktığı yarışma, kısa sürede stüdyonun en hareketli anlarından birine dönüştü. Düşük kutular geldikçe sevinç büyüdü, sohbetler kahkahaya karıştı. Finalde ise Ali Osman'ı bütün geceyi değiştirecek bir karar bekliyordu.

Düşük kutular peş peşe açılınca stüdyoda büyük sevinç yaşandı. (Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

ÖNCE YAĞMURLUK GELDİ, SONRA CESARET

Ali Osman, yarışmanın kritik bölümünde uğuruna inandığı sarı yağmurluğunu yeniden giydi. Turuncu beresi ve neşeli tavrıyla stüdyonun havasını değiştiren yarışmacı, bankanın teklifini dinlerken bile gerginliğini saklayamadı.

Banka, Ali Osman'ın kutusunu almak için 195.000 TL teklif etti. Bu teklif, güvenli bir çıkış kapısıydı. Ancak Ali Osman o kapıdan geçmedi.

Esra Erol'un sorusunun ardından kısa bir duraksama yaşandı. Ali Osman butona uzandı ve "Yokum abi" diyerek yarışmaya devam etti.

O andan sonra stüdyoda tek bir beklenti vardı: Sarı yağmurluk gerçekten uğur getirecek miydi?