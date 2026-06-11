Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman? Nefes kesen mücadele!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 'Var Mısın Yok Musun' yarışması Esra Erol'un sunumuyla atv'de yayınlanıyor.

Yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı mücadele ediyor.

4. bölümde ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı, 420.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.

Efe ve Yiğit'in kutusundan 10 TL çıkarken, 1 milyon TL'lik ödül Sinem'in kutusunda kaldı.

Yarışma, Perşembe ve Cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 5.bölümüyle Perşembe akşamı, 6.bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de.

Fotoğraflar: atv Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor. "Var Mısın Yok Musun" perşembe ve cuma ATV’de!