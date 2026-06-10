atv'nin merakla beklenen dizisi 'Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Geçmişin gölgeleriyle şekillenen hesaplaşma

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani başrollerde yer alıyor.

Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta başlanan dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikayesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlarını paylaştı.

atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

GENÇ VE USTA OYUNCULAR BİR ARADA

Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekiliyor.