atv'nin merakla beklenen dizisi 'Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Geçmişin gölgeleriyle şekillenen hesaplaşma
atv'nin yeni sezon için merakla beklenen dizisi 'Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Çekimleri Mersin Tarsus’un tarihi ve büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu ve müziklerini Toygar Işıklı'nın üstlendiği yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Sırlar, geçmişin gölgeleri ve büyük hesaplaşmalarla örülü dünyasıyla Eylül ayından itibaren ekranlarda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.
Hızlı Özet Göster
- atv'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı.
- Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani başrollerde yer alıyor.
- Dizi, Mersin Tarsus'un tarihi atmosferinde çekiliyor.
- Yahya Samancı yönetmenliğinde, Ahunur Serdaroğlu'nun orijinal hikayesiyle hazırlanıyor.
- Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanacak.
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı!
HEYECANLA BEKLENEN İLK TANITIM YAYINLANDI
atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta başlanan dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikayesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlarını paylaştı.
GENÇ VE USTA OYUNCULAR BİR ARADA
Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekiliyor.
TOYGAR IŞIKLI MÜZİKLERİNİ BESTELİYOR
Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor.
Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.
SIRLARLA ÇEVRİLİ MERCAN KÖŞK
Yayınlanan ilk tanıtımda, sırlarla çevrili Mercan Köşk'ün etkileyici dünyasına dair ipuçları verilirken, geçmişin gölgeleriyle şekillenen büyük bir hesaplaşmanın geleceğine dikkat çekiyor.
Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ve Bertan Asllani'nin hayat verdiği Toprak karakterlerinin öne çıktığı tanıtımda hikayenin merkezindeki çatışmalara, aile bağlarına ve sırlarla örülü dünyaya dair ilk sinyaller de paylaşıldı.
EYLÜL AYINDA ATV EKRANLARINDA
Çekimleri Tarsus'ta devam eden 'Mercan Köşk', eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.