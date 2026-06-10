Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman? Nefes kesen mücadele!
Televizyon tarihinin efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", ünlü sunucu Esra Erol’un enerjik sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı kıyasıya bir risk ve strateji mücadelesi veren 22 yarışmacının heyecan dolu serüveni, 5. bölümüyle Perşembe, 6. bölümüyle ise Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de nefesleri kesecek.
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- 'Var Mısın Yok Musun' yarışması Esra Erol'un sunumuyla atv'de yayınlanıyor.
- Yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı mücadele ediyor.
- 4. bölümde ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı, 420.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.
- Efe ve Yiğit'in kutusundan 10 TL çıkarken, 1 milyon TL'lik ödül Sinem'in kutusunda kaldı.
- Yarışma, Perşembe ve Cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 5.bölümüyle Perşembe akşamı, 6.bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de.
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.
VAR MISIN YOK MUSUN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın 4.bölüm yarışmacıları ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı oldu. 24 yaşındaki ikizler, çocukluklarından bu yana hayatı hep birlikte yaşadıklarını ve hiçbir kararlarını ayrı vermediklerini anlattı. Oyunculuk ve sosyal medya alanında kendilerine yatırım yapmak isteyen kardeşlerin hedefi ise kazanacakları parayla kamera, ışık ve ekipmanlar alarak geleceklerini garanti altına almaktı.
12 numaralı kutuyla yarışan Efe ve Yiğit kardeşler, yarışmaya hızlı başladı. İlk turda açılan 5 Milyon TL'lik kutu moralleri bozsa da peş peşe gelen mavi kutularla oyunu dengelemeyi başardılar. 4.turda üst üste açılan 5 Milyon TL ve 3 Milyon TL'lik kutularla zor anlar yaşayan ikizler, oyunu bırakmadı.
Son turlara kadar mücadeleyi sürdüren ikizler, gelen 420.000 TL'lik son banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Bölümün sonunda kendi kutularından 10 TL çıkarken, sona kalan 1 Milyon TL'nin ise Sinem'in kutusunda olduğu ortaya çıktı.
"Var Mısın Yok Musun" Perşembe ve Cuma akşamları saat 20.00'de atv'de!Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen gece!
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