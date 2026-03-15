Gönül Dağı dizisinde dengeyi değiştirecek yeni bir karakter hikayeye dahil oluyor. Usta oyuncu Nurşim Demir, Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Süleyman Kaya'nın eski eşi İpek rolüyle 17 Mart 2026 itibarıyla çekimlere katılıyor.
GÖNÜL DAĞI'NDA YENİ DÖNEM: NURŞİM DEMİR KADRODA
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Gönül Dağı, hikaye evrenini genişletmeye devam ediyor. Eskişehir'de çekimleri süren ve Ozan Uzunoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, usta oyuncu Nurşim Demir'i transfer etti.
Demir, dizide İpek karakterini canlandıracak. Bu karakter, geçtiğimiz dönemde projeden ayrılan Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Süleyman Kaya'nın eski eşi olarak kurgulandı. İpek'in gelişiyle birlikte dizinin sevilen karakterleri Taylan ve Çetin'in aile geçmişine dair yeni detaylar gün yüzüne çıkacak.
KARAKTER ANALİZİ VE DİZİDEKİ ROLÜ
|Karakter
|Dizideki Bağlantısı
|Hikaye Etkisi
|İpek
|Süleyman Kaya'nın Eski Eşi
|Taylan ve Çetin'in annesi olarak aile çatışmalarını başlatacak.
|Taylan & Çetin
|İpek'in Çocukları
|Annelerinin gelişiyle karakterlerin geçmiş hikayeleri derinleşecek.
|Süleyman Kaya
|Eski Eş (Ayrılan Karakter)
|Geçmişteki sırların ve yarım kalan hesaplaşmaların odağı olacak.
❓MERAK EDİLENLER
Gönül Dağı dizisinde İpek karakterini usta oyuncu Nurşim Demir canlandırıyor.
Dizide yeni bir hikaye başlatan İpek karakteri, Taylan ve Çetin'in annesidir.
Nurşim Demir, diziden ayrılan Erdal Özyağcılar'ın (Süleyman Kaya) eski eşi İpek rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
Dizi, Anadolu'nun bozkır atmosferini yansıtmak amacıyla Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.
GÖNÜL DAĞI 210. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?
Gönül Dağı'nın 210. bölümünde, kasabanın en sevilen ismi Divane'nin kayboluşu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Taner ve Selma, katıldıkları seminerden panikle dönerek arama çalışmalarına katılıyor. Fragmanda yer alan "Bayramlar bir köprüdür" mesajı, kasaba halkının bu zor günlerde nasıl bir araya geleceğinin sinyalini veriyor.
Yeni bölümde öne çıkan başlıklar:
Divane Operasyonu: Selma'nın babasını bulma çabası, tüm kasabanın seferber olduğu bir kurtarma operasyonuna dönüşüyor.
Kenan'ın Mesleki Sınavı: Hastaneye dönen ancak hastalar tarafından reddedilen Kenan için Veysel devreye giriyor. Kardeşlik bağı, Kenan'ın doktorluk onurunu kurtarabilecek mi?
Tekin'e Evlilik Planı: Esra ve Çetin, Tekin'in yalnızlığına son vermek için sürpriz bir evlilik hamlesi planlıyor.
Hüseyin'in Ağıtçılık Şöhreti: Nergis'in yazısı sonrası iş insanlarının akınına uğrayan Hüseyin, bu yoğun ilgiyi ticari bir fırsata çevirip çevirmeme konusunda kararsız kalıyor.
EDİTÖR NOTU
Gönül Dağı, genellikle aile bağlarını ve taşra yaşamının zorluklarını naif bir dille ele alıyor. Nurşim Demir gibi ağır top bir oyuncunun "eski eş" ve "anne" figürüyle dahil olması, dizinin dramatik yapısını güçlendirebilir.