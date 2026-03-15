Gönül Dağı'na usta oyuncu transferi: Nurşim Demir, İpek karakteriyle ekrana dönüyor

TRT1’in her cumartesi Eskişehir’den Anadolu sıcaklığını ekranlara taşıyan Gönül Dağı dizisi, oyuncu kadrosunu usta sanatçı Nurşim Demir ile güçlendiriyor. 17 Mart günü sektör kaynaklarından ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Demir, dizide Taylan ve Çetin’in annesi "İpek" karakterine hayat vererek hikayeye yeni bir soluk getirecek.

Gönül Dağı'na usta oyuncu transferi: Nurşim Demir, İpek karakteriyle ekrana dönüyor
  • Usta oyuncu Nurşim Demir, TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisine Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Süleyman Kaya'nın eski eşi İpek rolüyle 17 Mart 2026 tarihinde katılıyor.
  • Nurşim Demir'in canlandıracağı İpek karakteri, dizinin sevilen karakterleri Taylan ve Çetin'in annesi olarak kurgulandı.
  • Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri süren dizinin yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu yapıyor.
  • Gönül Dağı'nın 210. bölümünde Divane'nin kayboluşu ve arama çalışmaları ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
  • Yeni bölümde Kenan'ın hastalar tarafından reddedilmesi, Tekin için evlilik planı ve Hüseyin'in ağıtçılık şöhreti işlenecek.

Gönül Dağı dizisinde dengeyi değiştirecek yeni bir karakter hikayeye dahil oluyor. Usta oyuncu Nurşim Demir, Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Süleyman Kaya'nın eski eşi İpek rolüyle 17 Mart 2026 itibarıyla çekimlere katılıyor.

Nurşim Demir, İpek karakteriyle Gönül Dağı ailesine katıldı.

GÖNÜL DAĞI'NDA YENİ DÖNEM: NURŞİM DEMİR KADRODA

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Gönül Dağı, hikaye evrenini genişletmeye devam ediyor. Eskişehir'de çekimleri süren ve Ozan Uzunoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, usta oyuncu Nurşim Demir'i transfer etti.

Demir, dizide İpek karakterini canlandıracak. Bu karakter, geçtiğimiz dönemde projeden ayrılan Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Süleyman Kaya'nın eski eşi olarak kurgulandı. İpek'in gelişiyle birlikte dizinin sevilen karakterleri Taylan ve Çetin'in aile geçmişine dair yeni detaylar gün yüzüne çıkacak.

: İpek karakterinin gelişiyle Gedelli'de sırlar gün yüzüne çıkıyor.

KARAKTER ANALİZİ VE DİZİDEKİ ROLÜ

KarakterDizideki BağlantısıHikaye Etkisi
İpekSüleyman Kaya'nın Eski EşiTaylan ve Çetin'in annesi olarak aile çatışmalarını başlatacak.
Taylan & Çetinİpek'in ÇocuklarıAnnelerinin gelişiyle karakterlerin geçmiş hikayeleri derinleşecek.
Süleyman KayaEski Eş (Ayrılan Karakter)Geçmişteki sırların ve yarım kalan hesaplaşmaların odağı olacak.

İpek’in gelişi, ayrılan Süleyman Kaya karakterinin geçmişini yeniden canlandırıyor.

❓MERAK EDİLENLER

Gönül Dağı İpek karakterini kim oynuyor?

Gönül Dağı dizisinde İpek karakterini usta oyuncu Nurşim Demir canlandırıyor.

İpek karakteri kimin annesi?

Dizide yeni bir hikaye başlatan İpek karakteri, Taylan ve Çetin'in annesidir.

Nurşim Demir hangi rolde oynayacak?

Nurşim Demir, diziden ayrılan Erdal Özyağcılar'ın (Süleyman Kaya) eski eşi İpek rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Dizi, Anadolu'nun bozkır atmosferini yansıtmak amacıyla Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

Taylan ve Çetin, yıllar sonra anneleri İpek ile karşı karşıya geliyor.

GÖNÜL DAĞI 210. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Gönül Dağı'nın 210. bölümünde, kasabanın en sevilen ismi Divane'nin kayboluşu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Taner ve Selma, katıldıkları seminerden panikle dönerek arama çalışmalarına katılıyor. Fragmanda yer alan "Bayramlar bir köprüdür" mesajı, kasaba halkının bu zor günlerde nasıl bir araya geleceğinin sinyalini veriyor.

Yeni bölümde öne çıkan başlıklar:

  • Divane Operasyonu: Selma'nın babasını bulma çabası, tüm kasabanın seferber olduğu bir kurtarma operasyonuna dönüşüyor.

  • Kenan'ın Mesleki Sınavı: Hastaneye dönen ancak hastalar tarafından reddedilen Kenan için Veysel devreye giriyor. Kardeşlik bağı, Kenan'ın doktorluk onurunu kurtarabilecek mi?

  • Tekin'e Evlilik Planı: Esra ve Çetin, Tekin'in yalnızlığına son vermek için sürpriz bir evlilik hamlesi planlıyor.

  • Hüseyin'in Ağıtçılık Şöhreti: Nergis'in yazısı sonrası iş insanlarının akınına uğrayan Hüseyin, bu yoğun ilgiyi ticari bir fırsata çevirip çevirmeme konusunda kararsız kalıyor.

Gönül Dağı çekimleri her hafta olduğu gibi Sivrihisar'ın büyüleyici atmosferinde sürüyor.

EDİTÖR NOTU

Gönül Dağı, genellikle aile bağlarını ve taşra yaşamının zorluklarını naif bir dille ele alıyor. Nurşim Demir gibi ağır top bir oyuncunun "eski eş" ve "anne" figürüyle dahil olması, dizinin dramatik yapısını güçlendirebilir.

A.B.İ.’de büyük yüzleşme: Doğan gerçeğin peşinde I Yalıda sırlar ortaya çıkıyor
Müge Anlı'da emekli öğretmen cinayetinde gelişme: 3 şüpheli tutuklandı I Yaşar Aktaş'ın şüpheli ölümünde yüzleşme
Taşacak Bu Deniz 22. bölüm yayını bayram nedeniyle ertelendi

