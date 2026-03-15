Dizide yeni bir hikaye başlatan İpek karakteri, Taylan ve Çetin 'in annesidir.

Hüseyin'in Ağıtçılık Şöhreti: Nergis'in yazısı sonrası iş insanlarının akınına uğrayan Hüseyin, bu yoğun ilgiyi ticari bir fırsata çevirip çevirmeme konusunda kararsız kalıyor.

Tekin'e Evlilik Planı: Esra ve Çetin, Tekin'in yalnızlığına son vermek için sürpriz bir evlilik hamlesi planlıyor.

Kenan'ın Mesleki Sınavı: Hastaneye dönen ancak hastalar tarafından reddedilen Kenan için Veysel devreye giriyor. Kardeşlik bağı, Kenan'ın doktorluk onurunu kurtarabilecek mi?

Divane Operasyonu: Selma'nın babasını bulma çabası, tüm kasabanın seferber olduğu bir kurtarma operasyonuna dönüşüyor.

Gönül Dağı'nın 210. bölümünde, kasabanın en sevilen ismi Divane'nin kayboluşu ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Taner ve Selma, katıldıkları seminerden panikle dönerek arama çalışmalarına katılıyor. Fragmanda yer alan "Bayramlar bir köprüdür" mesajı, kasaba halkının bu zor günlerde nasıl bir araya geleceğinin sinyalini veriyor.

Taylan ve Çetin, yıllar sonra anneleri İpek ile karşı karşıya geliyor.

Gönül Dağı, genellikle aile bağlarını ve taşra yaşamının zorluklarını naif bir dille ele alıyor. Nurşim Demir gibi ağır top bir oyuncunun "eski eş" ve "anne" figürüyle dahil olması, dizinin dramatik yapısını güçlendirebilir.